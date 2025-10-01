Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Soi loài nhện lớn nhất Trái đất, giới trẻ Việt nuôi làm thú cưng

Giải mã

Soi loài nhện lớn nhất Trái đất, giới trẻ Việt nuôi làm thú cưng

Loài nhện lớn nhất hành tinh tarantula gây sốc bởi vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại được nhiều người Việt nuôi làm thú cưng, ẩn chứa bí mật bất ngờ phía sau.

T.B (tổng hợp)
Kích thước khổng lồ ấn tượng. Một số loài tarantula có thể đạt sải chân tới 30 cm, khiến chúng trở thành những con nhện lớn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Kích thước khổng lồ ấn tượng. Một số loài tarantula có thể đạt sải chân tới 30 cm, khiến chúng trở thành những con nhện lớn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Vũ khí nanh độc. Tarantula sở hữu cặp nanh lớn chứa nọc độc, nhưng với con người, nọc của chúng thường chỉ gây đau và sưng nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Vũ khí nanh độc. Tarantula sở hữu cặp nanh lớn chứa nọc độc, nhưng với con người, nọc của chúng thường chỉ gây đau và sưng nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Lông trên cơ thể có tác dụng phòng thủ. Tarantula có thể búng những sợi lông nhỏ từ bụng vào kẻ thù, gây ngứa rát và khó chịu. Ảnh: Pinterest.
Lông trên cơ thể có tác dụng phòng thủ. Tarantula có thể búng những sợi lông nhỏ từ bụng vào kẻ thù, gây ngứa rát và khó chịu. Ảnh: Pinterest.
Kỹ năng săn mồi điêu luyện. Chúng không giăng lưới như nhiều loài nhện khác mà dùng tốc độ, sức mạnh và nọc độc để hạ gục con mồi. Ảnh: Pinterest.
Kỹ năng săn mồi điêu luyện. Chúng không giăng lưới như nhiều loài nhện khác mà dùng tốc độ, sức mạnh và nọc độc để hạ gục con mồi. Ảnh: Pinterest.
Lột xác để trưởng thành . Tarantula phải lột xác nhiều lần trong đời, thậm chí có thể tái tạo những chi bị mất sau quá trình này. Ảnh: Pinterest.
Lột xác để trưởng thành . Tarantula phải lột xác nhiều lần trong đời, thậm chí có thể tái tạo những chi bị mất sau quá trình này. Ảnh: Pinterest.
Thói quen sống trong hang. Loài nhện này thích đào hang hoặc trú ẩn trong kẽ đá, ít khi lang thang xa nơi ở của mình. Ảnh: Pinterest.
Thói quen sống trong hang. Loài nhện này thích đào hang hoặc trú ẩn trong kẽ đá, ít khi lang thang xa nơi ở của mình. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ đáng kinh ngạc. Cá thể cái của nhện tarantula có thể sống tới 20 năm hoặc lâu hơn, trong khi con đực thường chỉ sống vài năm. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ đáng kinh ngạc. Cá thể cái của nhện tarantula có thể sống tới 20 năm hoặc lâu hơn, trong khi con đực thường chỉ sống vài năm. Ảnh: Pinterest.
Được nuôi làm thú cưng kỳ lạ. Dù trông đáng sợ, tarantula lại được nhiều người yêu thích và nuôi như thú cưng ở nhiều quốc gia, gồm cả Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
Được nuôi làm thú cưng kỳ lạ. Dù trông đáng sợ, tarantula lại được nhiều người yêu thích và nuôi như thú cưng ở nhiều quốc gia, gồm cả Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#nhện tarantula #nhện lớn nhất thế giới #nuôi nhện làm thú cưng #kỹ năng săn mồi của nhện #nọc độc nhện tarantula #lột xác của nhện

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT