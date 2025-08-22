Hà Nội

Giải mã

Tiết lộ sốc về những hành tinh lang thang bí ẩn nhất vũ trụ

Những hành tinh Rogue, hay còn gọi là hành tinh du hành tự do, luôn gợi lên sự bí ẩn khi chúng lang thang trong không gian mà không có ngôi sao chủ.

T.B (tổng hợp)
1. Không quay quanh ngôi sao nào. Khác với Trái Đất và các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời, hành tinh Rogue di chuyển tự do mà không bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn của một ngôi sao. Ảnh: Pinterest.
2. Có thể hình thành như hành tinh bình thường. Nhiều hành tinh Rogue được cho là hình thành trong hệ sao nhưng sau đó bị “hất văng” ra khỏi quỹ đạo bởi tương tác hấp dẫn. Ảnh: Pinterest.
3. Số lượng rất lớn trong vũ trụ. Các nhà khoa học ước tính có thể tồn tại hàng tỷ hành tinh Rogue trong Dải Ngân Hà, thậm chí nhiều hơn cả số lượng sao. Ảnh: Pinterest.
4. Một số có thể giống Trái Đất. Một vài hành tinh Rogue được dự đoán có cấu trúc đá và có thể từng sở hữu khí quyển, tiềm ẩn khả năng duy trì sự sống. Ảnh: Pinterest.
5. Rất khó quan sát. Do không phát sáng và không có sao chủ để phản chiếu ánh sáng, các hành tinh Rogue chỉ có thể phát hiện nhờ kính thiên văn hồng ngoại hoặc phương pháp hấp dẫn vi thấu kính. Ảnh: Pinterest.
6. Có thể có lõi nóng. Một số giả thuyết cho rằng chúng vẫn giữ được nhiệt từ khi hình thành, nhờ vậy có thể duy trì biển ngầm dưới lớp băng. Ảnh: Pinterest.
7. Vai trò trong nghiên cứu vũ trụ. Hành tinh Rogue cung cấp manh mối về quá trình hình thành và tiến hóa của các hệ hành tinh, đồng thời thử thách các mô hình thiên văn hiện có. Ảnh: Pinterest.
8. Xuất hiện nhiều trong khoa học viễn tưởng. Các tác phẩm giả tưởng thường mô tả hành tinh Rogue như thế giới lạnh lẽo, bí ẩn, nơi có thể chứa nền văn minh ẩn giấu. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#hành tinh Rogue #hành tinh lang thang #vũ trụ bí ẩn #hành tinh không sao chủ #hình thành hành tinh Rogue #số lượng hành tinh Rogue

