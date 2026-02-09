Cứu sống sản phụ rau bong non nguy kịch

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã kịp thời cứu sống một sản phụ mắc rau bong non thể nặng ở tuần thai 30 tuần 4 ngày, bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ.

Đồng thời, với sự phối hợp nhịp nhàng từ chuyên khoa Hồi sức sơ sinh ngay trong ca mổ lấy thai cấp cứu, bé sơ sinh non yếu 700g cũng được cứu sống.

Sản phụ Đ.T.K.H (36 tuổi, trú tại Đông Lộc, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, âm đạo ra máu đen loãng, cơ thể mệt mỏi.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bụng căng cứng, tử cung tăng trương lực, xuất hiện cơn co tử cung tần số 3, cổ tử cung lọt ngón tay, thai ngôi ngược. Kết quả siêu âm cho thấy bánh rau có khối máu tụ kích thước 113*61mm.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy hiểm, ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được hội chẩn chuyên khoa và chẩn đoán rau bong non ở tuần thai 30 tuần 4 ngày. Các bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai nhi cấp cứu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cả mẹ và thai nhi.

Quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai hai lần. Ổ bụng dính phức tạp, đoạn dưới tử cung dính trám vào thành bụng, bàng quang treo cao, mạc nối bám chặt vào thành trước tử cung.

Ê-kíp phẫu thuật phải hết sức thận trọng tiếp cận mặt trước thân tử cung. Hình ảnh ghi nhận là khối bầm tím lan rộng – dấu hiệu điển hình của rau bong non thể nặng.

Trong tình huống cấp bách, ê-kíp quyết định rạch ngang thân tử cung để đưa thai nhi ngôi ngược ra ngoài, bởi chỉ chậm thêm vài phút, cơ hội sống của em bé sẽ càng mong manh.

Bé gái nặng khoảng 700 gram chào đời trong tình trạng non yếu, được đặt ống nội khí quản và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh để tiếp tục điều trị tích cực.

Ca mổ tiếp tục được tiến hành với việc xử trí khối máu tụ sau rau số lượng lớn, ước khoảng 500 ml. Các bác sĩ đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ.

Sau 7 ngày điều trị hậu phẫu, sản phụ được ra viện trong tình trạng ổn định. Em bé sau gần 2 tháng điều trị tích cực đã đủ điều kiện xuất viện, bú tốt và không còn cần hỗ trợ oxy.

Theo BSCKI. Nguyễn Thanh Hưng, phẫu thuật viên chính kíp mổ cho biết, rau bong non là tình trạng bánh rau bong khỏi thành tử cung trước khi thai nhi chào đời.

Đây là một trong những cấp cứu sản khoa nguy hiểm nhất, thường xảy ra vào cuối thai kỳ, diễn biến nhanh và đột ngột. Khi rau bong, nguồn máu nuôi thai bị gián đoạn, dễ dẫn đến suy thai cấp hoặc tử vong; sản phụ có nguy cơ mất máu nặng, rối loạn đông máu, sốc, đe dọa tính mạng.