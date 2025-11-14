Đột ngột đau bụng, sản phụ 31 tuổi không ngờ rau bong non thể nặng

Các bác sĩ Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) đã xử trí thành công một trường hợp rau bong non thể nặng, kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình huống nguy cấp.

Sáng sớm ngày nhập viện, sản phụ N.T. A. (31 tuổi, trú tại Xuân Canh, Đông Anh) đột ngột xuất hiện triệu chứng đau bụng hạ vị, tăng dần đến dữ dội. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, nghi ngờ rau bong non và tiến hành siêu âm cấp cứu.

Báo động đỏ phẫu thuật khẩn cấp cứu sản phụ và thai nhi - Ảnh BVCC

Kết quả ghi nhận khối máu tụ lớn sau rau, xác định đây là trường hợp rau bong non thể nặng. Nhận định tình trạng nguy kịch, ê-kíp trực lập tức báo động đỏ nội viện và quyết định mổ lấy thai khẩn cấp khi thai nhi mới 36 tuần tuổi.

BSCKII Hoàng Thị Phương Thủy, Trưởng khoa Sản, phẫu thuật viên chính của ca mổ, chia sẻ: “Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian ngắn với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Sản, Gây mê và Nhi khoa.

Nhờ sự chuẩn bị khẩn trương và phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, em bé đã chào đời an toàn, nặng 2.600 gram, chỉ số Apgar sau sinh tốt. Bé tự thở, hồng hào và bú tốt”.

Ca mổ "bắt thai" an toàn - Ảnh BVCC

BSCKII Hoàng Thị Phương Thủy nhấn mạnh, rau bong non là một trong những cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy hiểm, thường xảy ra ở giai đoạn cuối thai kỳ với diễn biến đột ngột và nhanh chóng. Bánh rau là “cầu nối” quan trọng giữa mẹ và thai nhi, giúp cung cấp oxy và dưỡng chất cho sự phát triển của thai.

Khi bánh rau bong sớm trước khi em bé chào đời, nguồn máu nuôi thai bị cắt đứt đột ngột, gây nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Ê -kíp phẫu thuật cho hai mẹ con sản phụ - Ảnh BVCC

Với sự chẩn đoán chính xác, xử trí nhanh chóng, ca cấp cứu đã thành công trong sự vui mừng của các y bác sĩ và gia đình. Cả mẹ và bé đều trong tình trạng ổn định, đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.