Siết chặt điều kiện mở ngành đào tạo đại học theo dự thảo mới

Dự thảo thông tư mới của Bộ GD&ĐT đang gây chú ý với các yêu cầu khắt khe hơn về điều kiện mở ngành đào tạo đại học.

Bộ GD&ĐT đã đề xuất dự thảo thông tư quy định về chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học, trong đó có những thay đổi đáng kể về điều kiện mở ngành. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Dự thảo lần này không chỉ tập trung vào điều kiện đầu vào mà còn xây dựng cơ chế giám sát và cải tiến liên tục. Cụ thể, ba yêu cầu chính để mở ngành đào tạo bao gồm: Đạt chuẩn theo quy định của cơ sở giáo dục, tăng cường số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, và yêu cầu về công bố bài báo khoa học quốc tế.

Để triển khai một chương trình đào tạo đại học thông thường, các trường cần có tối thiểu 7 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ. Trong số đó, 2 giảng viên phải chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và triển khai chương trình. Đối với các lĩnh vực đặc thù như y tế, luật, kỹ thuật và công nghệ chiến lược, yêu cầu này sẽ còn chặt chẽ hơn nữa, tùy thuộc vào từng ngành cụ thể.

Dự thảo cũng quy định, trong vòng 3 năm tính đến cuối năm liền kề trước khi triển khai chương trình, mỗi giảng viên chủ trì phải có ít nhất 1 bài báo khoa học được đăng trên các danh mục uy tín như Web of Science hoặc Scopus. Ngoài ra, việc xuất bản sách chuyên khảo, hoặc sở hữu bằng sáng chế, giải pháp hữu ích cũng được xem xét. Quy định này nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu và học thuật của đội ngũ giảng viên.

Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, các tiêu chuẩn còn cao hơn nữa. Mỗi chương trình (trừ các ngành đặc thù) phải có tối thiểu 5 giảng viên toàn thời gian là tiến sĩ, bao gồm 2 phó giáo sư và 1 giáo sư có chuyên môn phù hợp đứng đầu. Hai giảng viên chịu trách nhiệm chính, trong đó có ít nhất một người thuộc ngành gần, sẽ đảm bảo sự liên thông và bổ trợ kiến thức.

Dự thảo cũng đặt ra giới hạn về tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng, nhấn mạnh vai trò chủ đạo của đội ngũ giảng viên cơ hữu. Bên cạnh đó, các yêu cầu về cơ sở vật chất và học liệu cũng được chú trọng. Các ngành đòi hỏi kỹ năng thực hành cao buộc các trường phải có cơ sở thực hành riêng hoặc hợp tác với các đơn vị đủ điều kiện.