SHS báo lãi quý 3 tăng gấp 8 lần, hoàn thành kế hoạch năm sau 9 tháng

SHS lãi trước thuế 590 tỷ đồng quý 3, gấp 8 lần cùng kỳ nhờ tăng trưởng mạnh ở môi giới, tự doanh và cho vay margin.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, tăng 593%.

Đà tăng trưởng đến từ sự phục hồi của thị trường chứng khoán và kết quả tích cực ở hầu hết các mảng kinh doanh chính như môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Trong quý 3, doanh thu môi giới đạt 137 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ. Theo SHS, kết quả này phản ánh thanh khoản thị trường cải thiện và sự mở rộng thị phần ở cả nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức.

Lãi từ cho vay và phải thu ghi nhận 256 tỷ đồng, tăng 133%. Dư nợ cho vay margin đến cuối tháng 9 đạt 9.137 tỷ đồng, tăng 118% so với đầu năm, trong đó cho vay giao dịch ký quỹ chiếm 8.723 tỷ đồng và cho vay ứng trước tiền bán đạt 414 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh tiếp tục là điểm sáng, đóng góp lãi ròng ước đạt 393 tỷ đồng, gấp gần 24 lần cùng kỳ năm trước. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 9.020 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản. Các khoản đầu tư lớn bao gồm: cổ phiếu TAL (388,8 tỷ đồng), GEX (375 tỷ đồng), DCM (107 tỷ đồng), HPG (122 tỷ đồng), HHV (245 tỷ đồng) và TCB (116 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng trưởng với doanh thu 12,67 tỷ đồng, tăng 64% so với quý 3/2024, nhờ sự khởi sắc của thị trường phát hành, mua bán – sáp nhập (M&A) và các hoạt động cấu trúc vốn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã hoàn thành 100,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SHS đạt 20.274 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu tài sản, phần lớn đến từ các khoản đầu tư tài chính và dư nợ cho vay ký quỹ.

Về hoạt động huy động vốn, ngày 2/10, SHS đã phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được giải ngân vào ngày 9/10 để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Ngoài ra, ngày 9/10, công ty đã phát hành 3.600 trái phiếu riêng lẻ mã SHS12502, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm với lãi suất cố định 8%/năm, huy động tổng cộng 360 tỷ đồng. Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tối đa 1.800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay nhằm cơ cấu lại nợ vay. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Sau đợt phát hành ESOP, vốn điều lệ của SHS tăng lên gần 8.995 tỷ đồng.