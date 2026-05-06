SeABank lần thứ 7 vào FAST500, củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững

FAST500 - bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng VietnamNet công bố bước sang năm thứ 16 với cách tiếp cận mới, chú trọng nhiều hơn vào các yếu tố như hiệu quả sử dụng acvốn, quản trị rủi ro và trách nhiệm xã hội, thay vì chỉ dựa vào tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Trong bối cảnh đó, việc SeABank duy trì vị trí nhiều năm liên tiếp và đồng thời nằm trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc cho thấy năng lực thích ứng, khả năng chống chịu cũng như uy tín của Ngân hàng trong chu kỳ phát triển mới.

Về hoạt động kinh doanh, SeABank ghi nhận kết quả tích cực trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% và vượt 11% kế hoạch năm.

Ở góc độ quản trị, SeABank là một trong những ngân hàng hoàn thành sớm các yêu cầu của Basel II và đã chủ động triển khai các tiêu chuẩn Basel III đồng thời đáp ứng được Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 9). Việc áp dụng các thông lệ quốc tế sẽ tiếp tục giúp Ngân hàng củng cố năng lực quản trị rủi ro, nâng cao mức độ an toàn hệ thống và tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh đó, SeABank đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào các sản phẩm tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các hoạt động trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy bình đẳng giới cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Việc tiếp tục được vinh danh tại FAST500 năm 2026 là minh chứng cho định hướng tăng trưởng theo chiều sâu của SeABank, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống và phát triển bền vững trong dài hạn.