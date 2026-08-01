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Doanh nghiệp

Từ Phú Quốc, VIFF 2026 mở ra cánh cửa mới cho nghệ thuật sáo Việt Nam

Khép lại một tuần đưa tiếng sáo từ khắp nơi trên thế giới ngân lên giữa biển trời Phú Quốc, Vietnam International Flute Festival 2026 (VIFF) - Lễ hội và Cuộc thi sáo Quốc tế với sự đồng hành của Sun Group không chỉ tìm ra những gương mặt xuất sắc chiến thắng, mà còn mở ra một không gian học hỏi hiếm có để những tài năng trẻ nghệ thuật sáo Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

PV

Đừng giới hạn giấc mơ của mình

“Tôi muốn nghệ sĩ trẻ Việt Nam dám mơ những giấc mơ lớn hơn” là chia sẻ của nghệ sĩ Erin Bouriakov, đồng sáng lập VIFF, khi nói về điều bà kỳ vọng sau VIFF đầu tiên tại Việt Nam.

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Các tài năng trẻ trên sân khấu VIFF

Với bà Erin, giá trị của lễ hội nằm ở việc người trẻ được đặt mình trong một môi trường đủ rộng để nhìn thấy những khả năng trước đây còn xa lạ; được học trực tiếp từ các nghệ sĩ quốc tế, quan sát cách họ làm việc, xử lý tác phẩm và xây dựng tiếng nói nghệ thuật của riêng mình. “Âm nhạc không dành cho riêng một người. Âm nhạc thuộc về tất cả chúng ta”, bà nói.

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Bà Erin Bouriakov, đồng sáng lập VIFF

Tinh thần ấy hiện diện trong suốt những ngày VIFF diễn ra tại New World Phu Quoc Resort vừa qua. Bên cạnh các vòng tranh tài, lịch trình được xây dựng với những lớp học nền tảng, masterclass, các buổi trao đổi chuyên môn và hòa nhạc. Ở đó, những nghệ sĩ từng đạt giải Grammy không chỉ đến để biểu diễn hay chấm giải, mà trực tiếp ngồi cùng học viên, nghe từng phần trình diễn, sửa từng câu nhạc và chia sẻ những kinh nghiệm chỉ có thể tích lũy qua nhiều năm đứng trên sân khấu. Với nhiều tài năng trẻ Việt Nam, đó là cơ hội hiếm hoi.

Phan Nguyên Minh Trang, giảng viên sáo tại Trường Quốc tế TP.HCM, cho rằng sự xuất hiện của một lễ hội quốc tế dành riêng cho nghệ thuật sáo tại Việt Nam đã mở ra một cánh cửa quan trọng cho người học trong nước.

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Các thí sinh tập luyện dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ nghệ sỹ quốc tế

“Trước đây, muốn giao lưu học hỏi với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới, nhiều bạn phải ra nước ngoài. Hôm nay, chính các nghệ sĩ ấy đã đến Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một bước tiến rất tích cực đối với sự phát triển của âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam”, chị nói.

Khoảng cách được rút ngắn không chỉ ở địa lý. Những chuẩn mực biểu diễn quốc tế từng chỉ hiện diện qua các bản thu, những video trên mạng hay những chuyến học tập ở nước ngoài, giờ đã trở thành trải nghiệm trực tiếp. Người học được lắng nghe, đối thoại và nhận góp ý ngay từ những nghệ sĩ mà trước đây họ chỉ biết qua các sân khấu quốc tế.

Phú Quốc đưa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với tài năng Việt

Điều VIFF tạo ra không chỉ là cơ hội học hỏi cho những tài năng trẻ Việt Nam. Trong mắt nhiều nghệ sĩ quốc tế, VIFF tổ chức tại Phú Quốc còn mở ra một điểm hẹn mới của cộng đồng flute thế giới, nơi không gian biển trời Phú Quốc đã trở thành chất xúc tác, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những đối thoại nghệ thuật.

Lần đầu đến Phú Quốc, Sebastian Jacot, nghệ sĩ người Thụy Sĩ thuộc nhóm nghệ sĩ sáo xuất sắc nhất thế giới hiện nay, đánh giá VIFF là một trong những lễ hội “lành mạnh nhất” mà anh từng tham dự.

“Mỗi ngày chúng tôi đều có thể bơi ngoài biển, tập luyện trong phòng gym, được thưởng thức những bữa ăn rất ngon và tốt cho sức khỏe. Thú thật, điều khiến tôi “lo” nhất là đôi lúc tôi có cảm giác như mình đang đi nghỉ dưỡng, trong khi thực tế vẫn phải bước lên sân khấu biểu diễn. Đó có lẽ là một cảm giác khá nguy hiểm đối với một nghệ sĩ,” anh hài hước chia sẻ.

Nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Tzu-Chi Chao cho rằng điều đáng nhớ nhất ở VIFF không chỉ là chất lượng chuyên môn, mà còn là không gian để các nghệ sĩ thực sự gặp gỡ và kết nối. Phú Quốc không chỉ là bối cảnh mà đã trở thành một phần trải nghiệm nghệ thuật của VIFF năm nay, nơi những cuộc trò chuyện sau giờ học bên bờ biển hay những buổi hòa nhạc lúc hoàng hôn tiếp tục nuôi dưỡng những kết nối vượt ra ngoài khuôn khổ của một lễ hội.

VIFF 2026 ghi nhận nhiều màn trình diễn ấn tượng từ các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Kết thúc các vòng tranh tài, Ban giám khảo đã trao giải Nhất bảng Junior cho Chenxuan Shen (Trung Quốc), bảng MH Division cho Aya Seino (Nhật Bản) và bảng Young Artist cho Ayane Ninomiya (Nhật Bản).

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Các thí sinh nhận giải VIFF

Ban tổ chức cũng chính thức công bố nghệ sĩ chính của VIFF 2027 là Loïc Schneider - một trong những nghệ sĩ sáo hàng đầu thế giới hiện nay, hiện giữ vị trí nghệ sĩ sáo chính của Orchestre de la Suisse Romande. Đây cũng là lời hẹn để cộng đồng nghệ sĩ và những người yêu tiếng sáo trở lại Phú Quốc vào năm sau, tiếp tục viết nên hành trình của một lễ hội âm nhạc quốc tế đang từng bước khẳng định vị thế.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group, VIFF không chỉ đưa những nghệ sĩ sáo hàng đầu thế giới đến Phú Quốc, mà còn mở ra một không gian giao lưu hiếm có giữa nghệ sĩ, giảng viên và các tài năng trẻ trong nước. Trong bối cảnh ngày càng nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế tìm đến đảo Ngọc, VIFF đã góp thêm một dấu ấn mới, cho thấy Phú Quốc không chỉ là điểm đến của nghỉ dưỡng hay du lịch, mà đang từng bước trở thành điểm hẹn của những hoạt động nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế.

Khép lại một tuần lễ hội, những tiếng sáo giờ đã lắng xuống nhưng điều VIFF mở ra có lẽ sẽ còn ở lại lâu hơn: một cánh cửa để nghệ thuật sáo Việt Nam đến gần hơn với thế giới, và cũng là lời nhắn gửi tới những người trẻ như điều bà Erin Bouriakov kỳ vọng: hãy dám nuôi dưỡng những giấc mơ lớn hơn, bởi giờ đây, khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới đã không còn xa như trước.

#sungroup #Vietnam International Flute Festival 2026 (VIFF) #VIFF

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