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Xã hội

Sau 6 năm, người đàn ông nhận lại gần 50 triệu đồng chuyển nhầm

Sau 6 năm chuyển nhầm 49,4 triệu đồng, anh Nguyễn Viết Tú đã nhận lại đầy đủ số tiền nhờ Công an xã Thượng Cốc hỗ trợ xác minh, kết nối.

Nguyễn Hinh

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Thượng Cốc vừa hỗ trợ người dân nhận lại số tiền gần 50 triệu đồng sau 6 năm chuyển nhầm.

Theo thông tin ban đầu, việc chuyển nhầm do anh Nguyễn Viết Tú, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội thực hiện ngày 11/9/2020, do sơ suất trong quá trình giao dịch. Số tiền anh này chuyển nhầm là 49,4 triệu đồng vào tài khoản của chị Bùi Thị T., công dân xã Thượng Cốc.

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Anh Nguyễn Viết Tú vui mừng và phấn khởi nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Tú liên hệ ngân hàng đề nghị thu hồi giao dịch. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do anh chưa có thông tin về nơi ở cũng như cách thức liên hệ với người nhận tiền.

Trong nhiều năm sau đó, anh Tú tìm cách xác minh thông tin để liên hệ với người nhận nhầm nhưng gặp nhiều khó khăn. Khi có thêm thông tin liên quan đến chị Bùi Thị T., anh đã liên hệ Công an xã Thượng Cốc đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Thượng Cốc tiến hành xác minh, phối hợp tìm kiếm thông tin và hỗ trợ kết nối giữa anh Tú với người nhận nhầm.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 13/8/2026, anh Tú đã liên lạc được với chị Bùi Thị T. và nhận lại đầy đủ số tiền 49,4 triệu đồng đã chuyển nhầm từ năm 2020.

Vui mừng khi nhận lại tài sản, anh Tú gửi thư cảm ơn Công an xã Thượng Cốc đã tích cực hỗ trợ xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch để hạn chế xảy ra trường hợp chuyển nhầm. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ giao dịch để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ Công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang, Phú Thọ.

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Ảnh minh họa.
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