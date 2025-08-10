Hà Nội

Chính trị

Sáng 10/8, chiêm ngưỡng võ thuật của Công an Hà Nội tại “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, Công an TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

Thiên Tuấn

Đây là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-075619.png

Chương trình 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên' được Công an Thành phố Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, với nội dung vô cùng phong phú, sinh động, có chiều sâu; kết hợp hài hòa giữa biểu diễn nghệ thuật với hai chủ đề “Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng” và “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên”, cùng duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng của Công an Thành phố.

Điểm nhấn đặc biệt, ấn tượng trong chương trình là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và quần chúng Nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an Thành phố. Cùng với đó là các khối biểu diễn võ thuật Công an Nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của Công an Thành phố Hà Nội.

Trước đó, để đảm bảo buổi Lễ được diễn ra trọn vẹn, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có buổi tổng duyệt vào rạng sáng ngày 7/8.

Lễ diễu hành với quy mô lớn của lực lượng Công an Hà Nội là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025).

