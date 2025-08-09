Hà Nội

Chính trị

Công an Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Quốc khánh 2/9

Công an TP Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo Thanh Hà/Tienphong

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2025; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn từ ngày 15/7 - 31/10.

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm, Công an TP Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như: Tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; giết người, cố ý gây thương tích; cướp, cướp giật, lừa đảo, xâm hại trẻ em; gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tội phạm liên quan người nước ngoài, người chưa thành niên; tệ nạn xã hội.

1-6331.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; xử lý nghiêm vi phạm liên quan “bóng cười”.

Tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng tăng cường quản lý cư trú, người nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kiểm soát chặt các đối tượng đặc xá, mãn hạn tù, nghiện ma túy, “ngáo đá”, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

2-6640.jpg
Chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" sẽ diễn ra sáng 10/8, với điểm nhấn là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng có sự tham gia của gần 3.000 người, 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ Công an Thủ đô.

Các lực lượng Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn, ùn tắc; xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Công tác giải tỏa chợ cóc, lấn chiếm lòng đường, hè phố được đẩy mạnh, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Công an TP Hà Nội cũng tiếp tục quán triệt các chuyên đề phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và sẵn sàng phương tiện, lực lượng, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong thời điểm diễn ra các sự kiện lớn...

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, CATP Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc đợt cao điểm, góp phần giữ vững bình yên Thủ đô, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ nhân dân và các hoạt động chính trị – xã hội trọng đại năm 2025.

