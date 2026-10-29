Thương hiệu xe cao cấp Fang Cheng Bao của BYD vừa chính thức thông báo thời điểm mở bán mẫu SUV cỡ lớn Ti 9 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV).

Video: Ra mắt mẫu xe SUV BYD Fang Cheng Bao Ti 9 mới.

Theo kế hoạch, mẫu SUV cỡ lớn Fang Cheng Bao Ti 9 sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc từ sau ngày 15/11/2026, trong khi các phiên bản trưng bày và lái thử sẽ có mặt tại đại lý ngay cuối tháng 10. Đây được xem là dòng sản phẩm đầu bảng thuộc chuỗi Ti-series của Fang Cheng Bao, hướng tới nhóm khách hàng gia đình đô thị.

BYD chốt ra mắt Fang Cheng Bao Ti 9 - SUV chạy 310 km không "ăn xăng".

Khác với thiết kế khung gầm rời (body-on-frame) trên các dòng Bao 5 và Bao 8, Ti 9 ứng dụng cấu trúc thân xe liền khối (monocoque) phát triển trên nền tảng hybrid DMS của BYD. Xe sở hữu chiều dài 5.270 mm, rộng 1.997 mm, cao 1.880 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm.

Không gian nội thất được bố trí với cấu hình 6 chỗ ngồi độc lập theo dạng 2+2+2. Cả ba hàng ghế đều được tích hợp tính năng sưởi, thông gió và massage. Bảng điều khiển phía trước nổi bật với màn hình toàn cảnh 30 inch, kết hợp màn hình giải trí gập trần kích thước 21,4 inch dành cho hành khách phía sau.

Sức mạnh của Ti 9 đến từ hệ truyền động PHEV với sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và hai mô-tơ điện. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 536 mã lực.

Sức mạnh của Ti 9 đến từ hệ truyền động PHEV với sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và hai mô-tơ điện. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 536 mã lực. Xe được trang bị bộ pin LFP FinDreams dung lượng 66,48 kWh, cho phép di chuyển tối đa 310 km thuần điện và tổng quãng đường hoạt động vượt mốc 1.600 km khi đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin (theo chuẩn WLTC).

Xe sở hữu các trang bị tiêu chuẩn nổi bật khác bao gồm: hệ thống treo khí nén DiSus-A tích hợp khả năng quan sát mặt đường, hệ thống kiểm soát địa hình thông minh iATS, công nghệ sạc siêu nhanh cùng pin Blade thế hệ thứ hai. Xe được cung cấp 6 lựa chọn màu sơn ngoại thất đa dạng.

Song song với Ti 9, mẫu xe bán tải PHEV BYD Shark dự kiến sẽ chính thức gia nhập thị trường nội địa vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026.

Song song với Ti 9, mẫu xe bán tải PHEV BYD Shark dự kiến sẽ chính thức gia nhập thị trường nội địa vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026. Mẫu bán tải này đã ra mắt lần đầu tại Mexico và hiện được phân phối tại nhiều thị trường quốc tế.

Thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) xác nhận BYD Shark sở hữu kích thước tổng thể dài 5.457 mm, rộng 1.971 mm, cao 1.925 mm và chiều dài cơ sở 3.260 mm. Thùng xe phía sau có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.520 x 1.530 x 515 mm. Trọng lượng bản thân của xe đạt 2.710 kg với tải trọng cho phép ở mức 460 kg.

Hiện tại, giá bán chính thức của cả hai mẫu xe Fang Cheng Bao Ti 9 và BYD Shark vẫn chưa được công bố.

Phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp với 2 mô-tơ điện tại 2 cầu cho tổng công suất đạt 429 mã lực. Xe đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Hiện tại, giá bán chính thức của cả hai mẫu xe Fang Cheng Bao Ti 9 và BYD Shark vẫn chưa được công bố. Việc bổ sung hai dòng sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng của thương hiệu Fang Cheng Bao sau khi ghi nhận doanh số đạt khoảng 126.000 xe trong quý III/2026.