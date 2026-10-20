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Xã hội

Lâm Đồng phát hiện điểm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả mạo

Công an Lâm Đồng mở rộng điều tra sau khi phát hiện điểm sản xuất thuốc giả do ông N.D.H. pha chế, đóng gói để bán ra thị trường.

Thiên Anh

Ngày 20/10, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ; mở rộng điều tra để xử lý theo qui định pháp luật đối với những người liên quan có dấu hiệu sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả mạo.

Lực lượng kiểm tra khu vực sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật giả của ông H

Theo đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên địa bàn, chiều 14/10, Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Lâm Đồng tiến hành kiểm tra điểm nghi vấn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả mạo tại thôn Minh Tiến.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông N.D.H ( thường trú tỉnh Thanh Hóa) có hành vi trực tiếp pha chế, đóng gói để bán ra thị trường một số loại thuốc bảo vệ thực vật đã thành phẩm.

Lực lượng kiểm tra đã phát hiện nhiều thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu pha chế, các công cụ sản xuất,…cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác các loại và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Qua làm việc ban đầu, ông N.D.H đã thừa nhận từ Thanh Hóa đến thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam và làm chủ điểm nghi vấn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nói trên một thời gian dài.

Tại đây ông H đã tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và bán cho các đại lý kiếm lợi nhuận. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo quy định.

#thuốc giả #Lâm Đồng #bảo vệ thực vật #điểm sản xuất #điều tra #nghi phạm

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