Cắt tử cung hoàn toàn, truyền hơn 1.000ml máu vì u xơ tử cung để lâu

Mất cả tử cung vì u kích thước lớn

Bệnh nhân N.T.H.M (52 tuổi, trú tại xã Yên Lập, Phú Thọ) phát hiện u xơ tử cung từ nhiều năm trước, nhiều tháng gần đây xuất hiện đau bụng hạ vị, ra máu âm đạo nhưng chưa điều trị.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, tử cung to tương đương thai 10 tuần. Xét nghiệm cho thấy thiếu máu nặng (HGB: 56g/L). Các kết quả cận lâm sàng khẳng định khối u xơ tử cung kích thước lớn.

Theo BSCKII. Hà Thị Hải Hường, Trưởng khoa Phụ sản & Chăm sóc sức khỏe sinh sản, với những trường hợp u xơ tử cung kèm thiếu máu nặng, cần phải điều trị nâng cao thể trạng trước khi phẫu thuật loại bỏ nguyên nhân gây chảy máu mạn tính.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Với bệnh nhân M., ê-kíp đã tiến hành truyền tổng hơn 1.000ml (3 đơn vị máu 350ml) máu nhóm B+, bổ sung dinh dưỡng đường tĩnh mạch, ổn định các chỉ số sinh tồn.

Ngày 01/10, khi tình trạng bệnh nhân ổn định, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn qua đường bụng. Bệnh phẩm lấy ra nặng khoảng 1kg, phẫu thuật đảm bảo cầm máu tốt. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống và đi lại bình thường.

U xơ tử cung là một bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và cả thời kỳ mãn kinh. Gần 50% trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, khiến nhiều chị em chủ quan không đi khám.

U xơ tử cung vốn là một khối u lành tính. Tuy nhiên, khi kích thước của u tăng lên, rất nhiều biến chứng nguy hại có thể xảy ra. Một trong những biến chứng khiến nhiều chị em lo lắng là tình trạng thiếu máu, mất máu nhiều.

Khối u nặng hơn 1 kg đã được bóc tách - Ảnh BVCC

Tại sao bệnh nhân bị thiếu máu do u xơ tử cung

Thiếu máu do u xơ tử cung là một trong những biến chứng đáng ngại mà bất cứ ai cũng cần chú ý.

Các chuyên gia cho biết, u xơ tử cung là những khối u lành tính, hầu hết xuất hiện ở cơ tử cung và có cấu tạo từ các cơ trơn và tổ chức liên kết của tử cung.

Những khối u này đa phần đều có dạng đặc, tròn, mật độ khá chắc, có lớp cơ tử cung bao quanh. Một người có thể có nhiều khối u xơ tử cung. Những khối u này cũng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau và có kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Ở vị trí thân tử cung, u xơ có thể xuất hiện dưới niêm mạc, có khả năng làm thay đổi hình dạng buồng tử cung. Có khi u lại phát triển trong lớp cơ của tử cung, to nhanh, làm biến đổi hình dạng tử cung và chèn ép một số tạng ở tiểu khung. Ngoài ra, vị trí này còn có u dưới thanh mạc, tuy phát triển chậm nhưng lại có cuống dài hoặc nằm ở vị trí khiến việc chẩn đoán và điều trị gặp khó khăn.

Ở vị trí eo tử cung, những khối u thường phát triển trong tiểu khung và thường khiến cho các tạng lân cận bị chèn ép.

Những khối u xơ ở cổ tử cung lại phát triển về phía âm đạo, trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh.

Những khối u xơ tử cung mọc tại nhiều vị trí có thể khiến cho người bệnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều trị sớm để tránh biến chứng nguy hiểm - Ảnh BVCC

Trong một vài năm đầu, khối u xơ tử cung thường tiến triển khá chậm. Tuy nhiên, nếu không sớm phát hiện và điều trị, một số khối u có thể phát triển rất nhanh và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thiếu máu, thoái hóa, xoắn cuống,…

Biến chứng được nhiều chị em quan tâm nhất khi bị u xơ tử cung là tình trạng thiếu máu.

Thiếu máu do tình trạng u xơ tử cung thường biểu hiện qua kinh nguyệt nhiều, rong kinh, cường kinh. Những trường hợp thiếu máu nhẹ, bệnh nhân có thể gặp tình trạng da xanh tái, hoa mắt, chóng mặt, thường xuyên đổ mồ hôi và mệt mỏi, thiếu tập trung. Những trường hợp thiếu máu nhiều, nghiêm trọng, bệnh nhân có thể ngất xỉu, thậm chí ảnh hưởng tới tim mạch, nguy hiểm tới tính mạng.

Tình trạng này diễn ra đa phần do khối u phát triển lớn, ảnh hưởng tới hình thái, kích thước của tử cung, thậm chí khiến tử cung bị biến dạng. Hoạt động của tử cung cũng bị biến đổi, từ đó tử cung dễ bị tổn thương, gây ra tình trạng xuất huyết.

Ngoài ra, nhiều trường hợp u xơ tử cung phát triển lớn, chèn ép, gây ảnh hưởng tới chức năng tiểu tiện, đại tiện.

U xơ tử cung bị hoại tử, xoắn, vỡ cũng khiến cho tình trạng xuất huyết xảy ra. Đối với những trường hợp này, người bệnh có thể gặp nguy hiểm nên cần được đưa tới bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để thăm khám kịp thời.

Tình trạng thiếu máu có thể diễn biến ở nhiều mức độ khác nhau. Tình trạng thiếu máu nhẹ có thể do ảnh hưởng của khối u tới chu kỳ kinh nguyệt, dẫn đến hiện tượng rong kinh, cường kinh hàng tháng và làm cho chị em phụ nữ bị thiếu máu.

Những khối u có kích thước to hơn, chèn ép vào buồng tử cung có ảnh hưởng tới các cơ quan lân cận hoặc ảnh hưởng trực tiếp tới hình thái của tử cung sẽ khiến người bệnh mất máu nhiều hơn. Tình trạng mất máu này có thể diễn ra trong kỳ kinh nguyệt hoặc thậm chí không trong kỳ kinh.

Thiếu máu do bệnh nhân bị u xơ tử cung là một trong những biến chứng cho thấy chị em cần điều trị để cải thiện sức khỏe sớm. Vì vậy, việc phẫu thuật hoặc sử dụng thuốc là những cách điều trị hiệu quả trong trường hợp này, tùy vào mức độ nặng, nhẹ của vấn đề.