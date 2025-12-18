Hà Nội

'Săn' ảnh đẹp ở Lô Lô Chải, 7 góc sống ảo không thể bỏ lỡ

Du lịch

'Săn' ảnh đẹp ở Lô Lô Chải, 7 góc sống ảo không thể bỏ lỡ

Khám phá làng Lô Lô Chải mộc mạc giữa cao nguyên đá, điểm check-in nổi bật cùng bí kíp giờ vàng giúp du khách chụp ảnh đẹp, tránh đông người.

Vân Giang/ Ảnh Hồ Thiên Nga
Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) là điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi lên cực Bắc. Ngôi làng nhỏ của người Lô Lô gây ấn tượng bởi những nếp nhà trình tường mộc mạc, tường đất vàng, ngõ đá uốn lượn và nhịp sống yên bình giữa cao nguyên đá. Tuy nhiên, vào mùa cao điểm, nhiều góc chụp tại đây thường rơi vào tình trạng quá đông, khiến việc săn ảnh đẹp không hề dễ dàng.
Dựa trên trải nghiệm thực tế của blogger Hồ Thiên Nga, dưới đây là 7 góc check-in nổi bật tại làng Lô Lô Chải, được sắp xếp theo mức độ đông – vắng, kèm khung giờ gợi ý để “tránh đám đông” hiệu quả.
Nằm ngay đầu làng, Gõ Kiến Homestay nổi bật với ô cửa tròn đặc trưng, gần như là “biểu tượng” của Lô Lô Chải. Góc chụp này lên hình cực xinh nên lúc nào cũng đông khách. Theo kinh nghiệm của du khách, thời điểm lý tưởng nhất để ghé là ngay sau khi vừa xuống từ view ngắm làng trên cao hoặc tranh thủ sáng sớm.
Ngay đoạn Gõ Kiến Homestay, rẽ phải và leo thêm một đoạn đồi nhỏ là tới điểm view nhìn toàn cảnh làng. Từ đây, những mái nhà trình tường xếp lớp, con đường đá quanh co hiện ra rõ nét giữa núi non trùng điệp. Du khách cần mua nước ủng hộ khoảng 40.000 đồng để lên view chụp ảnh. Buổi sáng sớm, khi ánh nắng vừa chiếu lên mái nhà, là khung giờ lý tưởng để chụp ảnh mà không bị đông.
Nằm sâu trong làng, Lullaby Hà Giang Homestay mang không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi dòng khách tham quan bên ngoài. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn chụp ảnh “chill”, nhẹ nhàng và tận hưởng nhịp sống chậm của Lô Lô Chải.
Ngay đầu làng, bức tường vàng gần Chanh Homestay là góc chụp đơn giản nhưng lên hình đẹp bất ngờ. Nhờ vị trí thoáng, ít nổi tiếng trên mạng xã hội, điểm này hiếm khi quá đông và du khách có thể ghé chụp bất cứ lúc nào.
Cây hồng già giữa làng được xem là góc check-in “hot” nhất, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và thu hút đông đảo du khách. Vì mức độ nổi tiếng, khu vực này gần như lúc nào cũng đông khách. Muốn có khung hình không dính người, du khách nên đến thật sớm, thậm chí từ sáng tinh mơ. Ảnh Linh Xinh
Nằm gần cây hồng nổi tiếng, Chìu Pa Homestay là một trong những homestay được nhiều du khách ghé thăm. Home xinh, tiện lợi, nhưng vì gần cây hồng nên lượng khách ghé thăm khá đông. Du khách nên ghé sớm hoặc xin phép chủ nhà để chọn góc chụp thoải mái.
Quán cà phê nhỏ xinh, nổi bật với không gian mộc mạc, ấm cúng. Vào dịp sau Tết, khi hoa đào nở, quán càng hút khách hơn. Đây là điểm check-in kết hợp nghỉ chân, du khách nên mua đồ uống ủng hộ quán và lựa chọn khung giờ sáng sớm hoặc giữa trưa để tránh đông.
Khác với các điểm “hot”, Lô Lô Ancient 2 mang vẻ trầm lắng với kiến trúc nhà cổ mộc mạc, nhiều chi tiết đẹp dễ lên hình. Nơi đây ít đông hơn, phù hợp với những du khách thích phong cách ảnh mộc, chậm rãi và giàu chất bản địa.
Làng Lô Lô Chải không quá rộng, nhưng lưu trú một đêm trong làng mang lại lợi thế rõ rệt. Sáng sớm, trước 8h, gần như tất cả các góc check-in đều vắng người, ánh sáng đẹp và không gian yên bình. Các homestay nhìn chung đều thân thiện, chỉ cần xin phép nhẹ nhàng là có thể chụp được nhiều góc đẹp mà vẫn giữ được sự tôn trọng với đời sống của người dân bản địa.
Với lịch trình hợp lý và lựa chọn khung giờ phù hợp, Lô Lô Chải không chỉ là điểm check-in, mà còn là nơi để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của một ngôi làng nơi địa đầu Tổ quốc.
Vân Giang/ Ảnh Hồ Thiên Nga
