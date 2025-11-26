Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Du khách chen chân check-in cây hồng 'khổ nhất thế giới' giữa làng Lô Lô Chải

Du lịch

Du khách chen chân check-in cây hồng 'khổ nhất thế giới' giữa làng Lô Lô Chải

Cây hồng sai trĩu quả ở làng Lô Lô Chải trở thành “tọa độ sống ảo” gây sốt, khiến du khách cuối tuần xếp hàng dài chờ chụp ảnh giữa không gian mộc mạc vùng cao.

Vân Giang (Tổng hợp)
Sắc vàng óng của tường trình đất, mái ngói âm dương cổ kính và một gốc hồng trĩu quả giữa sân nhà người dân đang tạo nên “tọa độ sống ảo” gây sốt ở Lô Lô Chải – ngôi làng được vinh danh làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Ảnh Tí Lầu
Sắc vàng óng của tường trình đất, mái ngói âm dương cổ kính và một gốc hồng trĩu quả giữa sân nhà người dân đang tạo nên “tọa độ sống ảo” gây sốt ở Lô Lô Chải – ngôi làng được vinh danh làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Ảnh Tí Lầu
Những ngày cuối tuần, du khách đổ về đông nghịt, xếp hàng dài chỉ để sở hữu một bức ảnh dưới tán hồng cổ mộc mạc nhưng vô cùng hút mắt. ẢnhTí Lầu
Những ngày cuối tuần, du khách đổ về đông nghịt, xếp hàng dài chỉ để sở hữu một bức ảnh dưới tán hồng cổ mộc mạc nhưng vô cùng hút mắt. ẢnhTí Lầu
Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Hà Giang) vốn nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên bản của kiến trúc truyền thống và đời sống văn hóa của người Lô Lô. Thế nhưng năm nay, làng bỗng “nóng” hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của một góc check-in mới: cây hồng sai trĩu quả nằm trước hiên một homestay trên trục dốc chính của làng. ẢnhTí Lầu
Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Hà Giang) vốn nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên bản của kiến trúc truyền thống và đời sống văn hóa của người Lô Lô. Thế nhưng năm nay, làng bỗng “nóng” hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của một góc check-in mới: cây hồng sai trĩu quả nằm trước hiên một homestay trên trục dốc chính của làng. ẢnhTí Lầu
Tán cây vươn ra khỏi tường rào đá, những chùm hồng chín đỏ nổi bật trên nền tường vàng và mái ngói cũ khiến du khách không thể bỏ qua. Ảnh Ba đứa mình
Tán cây vươn ra khỏi tường rào đá, những chùm hồng chín đỏ nổi bật trên nền tường vàng và mái ngói cũ khiến du khách không thể bỏ qua. Ảnh Ba đứa mình
Tổng hòa ấy tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc, vừa nên thơ như bước ra từ bức họa mùa thu vùng cao. Ảnh Linh Xinh
Tổng hòa ấy tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc, vừa nên thơ như bước ra từ bức họa mùa thu vùng cao. Ảnh Linh Xinh
Trên mạng xã hội, nhiều người gọi vui đây là “cây hồng khổ nhất thế giới” bởi lượng khách đổ về chụp ảnh quá đông. Ảnh Hồng Nhung
Trên mạng xã hội, nhiều người gọi vui đây là “cây hồng khổ nhất thế giới” bởi lượng khách đổ về chụp ảnh quá đông. Ảnh Hồng Nhung
Chủ nhân của gốc hồng – một hộ dân địa phương – chia sẻ cây được trồng từ năm 2023 như một điểm nhấn nhỏ cho khuôn viên homestay. Không ngờ chỉ sau hai năm, cây lớn nhanh và sai quả đến mức trở thành biểu tượng mới của làng. Ảnh Hà Giang Tour
Chủ nhân của gốc hồng – một hộ dân địa phương – chia sẻ cây được trồng từ năm 2023 như một điểm nhấn nhỏ cho khuôn viên homestay. Không ngờ chỉ sau hai năm, cây lớn nhanh và sai quả đến mức trở thành biểu tượng mới của làng. Ảnh Hà Giang Tour
Thời điểm cuối thu đầu đông, sắc hồng chuyển màu đẹp rực rỡ càng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân “must-check” của mọi du khách lên Lũng Cú. Ảnh Hà Giang Tour
Thời điểm cuối thu đầu đông, sắc hồng chuyển màu đẹp rực rỡ càng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân “must-check” của mọi du khách lên Lũng Cú. Ảnh Hà Giang Tour
Những ngày cuối tuần gần đây, đặc biệt vào mùa lễ hội hoa tam giác mạch, cảnh xếp hàng dưới gốc hồng đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng dài du khách đứng chờ thứ tự, người chỉnh máy ảnh, người tranh thủ tạo dáng thật nhanh để không làm gián đoạn dòng khách phía sau. Nhiều thời điểm, đoạn đường nhỏ trước homestay bị ùn lại vì quá đông người.
Những ngày cuối tuần gần đây, đặc biệt vào mùa lễ hội hoa tam giác mạch, cảnh xếp hàng dưới gốc hồng đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng dài du khách đứng chờ thứ tự, người chỉnh máy ảnh, người tranh thủ tạo dáng thật nhanh để không làm gián đoạn dòng khách phía sau. Nhiều thời điểm, đoạn đường nhỏ trước homestay bị ùn lại vì quá đông người.
Dù vậy, phần lớn du khách đều cho biết cảm thấy đáng công chờ đợi. “Khung cảnh đẹp hơn cả ảnh trên mạng. Nhìn cây hồng giữa tường trình vàng, cảm giác rất đặc trưng vùng cao mà khó nơi nào có được,” một du khách trẻ từ Hà Nội chia sẻ. Ảnh
Dù vậy, phần lớn du khách đều cho biết cảm thấy đáng công chờ đợi. “Khung cảnh đẹp hơn cả ảnh trên mạng. Nhìn cây hồng giữa tường trình vàng, cảm giác rất đặc trưng vùng cao mà khó nơi nào có được,” một du khách trẻ từ Hà Nội chia sẻ. Ảnh
Không chỉ có cây hồng, Lô Lô Chải còn cuốn hút nhờ những ngôi nhà trình tường nguyên bản, tiếng chày giã bánh dày vang bên bếp lửa, sắc trang phục sặc sỡ của người Lô Lô và khung cảnh bình yên nơi chân cột cờ Lũng Cú. Giữa mùa du lịch cuối năm, làng nhỏ vùng biên không chỉ đẹp bởi thiên nhiên, mà còn bởi đời sống cộng đồng được gìn giữ mộc mạc, tự nhiên. Ảnh Linh Xinh
Không chỉ có cây hồng, Lô Lô Chải còn cuốn hút nhờ những ngôi nhà trình tường nguyên bản, tiếng chày giã bánh dày vang bên bếp lửa, sắc trang phục sặc sỡ của người Lô Lô và khung cảnh bình yên nơi chân cột cờ Lũng Cú. Giữa mùa du lịch cuối năm, làng nhỏ vùng biên không chỉ đẹp bởi thiên nhiên, mà còn bởi đời sống cộng đồng được gìn giữ mộc mạc, tự nhiên. Ảnh Linh Xinh
Cây hồng “khổ nhất thế giới” có thể chỉ là một điểm nhấn nhỏ, nhưng lại đang góp phần đưa hình ảnh Lô Lô Chải lan tỏa rộng rãi hơn. Trong dòng khách tấp nập lên Hà Giang mùa lễ hội, gốc hồng bên hiên nhà kia đã trở thành minh chứng thú vị cho sức hút của những điều giản dị – nơi chỉ một khoảnh khắc mùa thu vùng cao cũng đủ khiến du khách tìm đến và say mê. Ảnh Linh Xinh
Cây hồng “khổ nhất thế giới” có thể chỉ là một điểm nhấn nhỏ, nhưng lại đang góp phần đưa hình ảnh Lô Lô Chải lan tỏa rộng rãi hơn. Trong dòng khách tấp nập lên Hà Giang mùa lễ hội, gốc hồng bên hiên nhà kia đã trở thành minh chứng thú vị cho sức hút của những điều giản dị – nơi chỉ một khoảnh khắc mùa thu vùng cao cũng đủ khiến du khách tìm đến và say mê. Ảnh Linh Xinh
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch làng Lô Lô Chải #Cây hồng 'khổ nhất thế giới' #Điểm check-in vùng cao #Vẻ đẹp mùa thu Hà Giang #Nét đẹp văn hóa người Lô Lô #Sự kiện mùa lễ hội hoa tam giác mạch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT