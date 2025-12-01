Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Homestay hình trống đồng đầu tiên tại Việt Nam ở Lô Lô Chải thu hút du khách

Du lịch

Homestay hình trống đồng đầu tiên tại Việt Nam ở Lô Lô Chải thu hút du khách

Dảnh House ở Lô Lô Chải vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam nhờ kiến trúc mô phỏng trống đồng độc đáo, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng lạ mắt trên cao nguyên đá.

Vân Giang/ Ảnh Dảnh House
Sáng 30/11, tại làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận homestay Dảnh House là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam xây dựng theo kiến trúc trống đồng đặc trưng của người Lô Lô.
Sáng 30/11, tại làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận homestay Dảnh House là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam xây dựng theo kiến trúc trống đồng đặc trưng của người Lô Lô.
Nằm trong khuôn viên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, homestay này đã nhanh chóng trở thành điểm đến mới lạ, thu hút sự chú ý của du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt sau khi Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.
Nằm trong khuôn viên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, homestay này đã nhanh chóng trở thành điểm đến mới lạ, thu hút sự chú ý của du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt sau khi Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.
Dảnh House gây ấn tượng bởi hai công trình chính mô phỏng trống đồng cổ: nhà trống lớn cao hơn 6 m, đường kính mặt trống 5,1 m, đường kính chân trống 6,8 m; nhà trống nhỏ cao 4,5 m, đường kính mặt trống 3,9 m.
Dảnh House gây ấn tượng bởi hai công trình chính mô phỏng trống đồng cổ: nhà trống lớn cao hơn 6 m, đường kính mặt trống 5,1 m, đường kính chân trống 6,8 m; nhà trống nhỏ cao 4,5 m, đường kính mặt trống 3,9 m.
Diện tích hơn một nửa khu nghỉ dưỡng được dành cho sân vườn, mang lại không gian xanh mát, yên bình, lý tưởng cho du khách thư giãn và chụp ảnh.
Diện tích hơn một nửa khu nghỉ dưỡng được dành cho sân vườn, mang lại không gian xanh mát, yên bình, lý tưởng cho du khách thư giãn và chụp ảnh.
Bên trong các ngôi nhà trống, thiết kế thông minh giúp tối ưu diện tích, đồng thời trang bị đầy đủ tiện nghi như vệ sinh khép kín, kệ tủ, vật dụng cá nhân…, chất lượng dịch vụ được đánh giá tương đương khách sạn 3 sao.
Bên trong các ngôi nhà trống, thiết kế thông minh giúp tối ưu diện tích, đồng thời trang bị đầy đủ tiện nghi như vệ sinh khép kín, kệ tủ, vật dụng cá nhân…, chất lượng dịch vụ được đánh giá tương đương khách sạn 3 sao.
Đây là sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc truyền thống và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng hiện đại, đem đến trải nghiệm nghỉ chân khác biệt trên Cao nguyên đá.
Đây là sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc truyền thống và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng hiện đại, đem đến trải nghiệm nghỉ chân khác biệt trên Cao nguyên đá.
Theo các chuyên gia du lịch, kiến trúc trống đồng “lạ mà quen” không chỉ phù hợp với cảnh quan núi đá hùng vĩ mà còn góp phần giới thiệu văn hóa Lô Lô tới đông đảo du khách.
Theo các chuyên gia du lịch, kiến trúc trống đồng “lạ mà quen” không chỉ phù hợp với cảnh quan núi đá hùng vĩ mà còn góp phần giới thiệu văn hóa Lô Lô tới đông đảo du khách.
Việc Dảnh House được xác lập kỷ lục là cơ hội để địa phương thúc đẩy du lịch cộng đồng, đồng thời khuyến khích các dự án nghỉ dưỡng mang bản sắc văn hóa dân tộc tại Cao nguyên đá Đồng Văn.
Việc Dảnh House được xác lập kỷ lục là cơ hội để địa phương thúc đẩy du lịch cộng đồng, đồng thời khuyến khích các dự án nghỉ dưỡng mang bản sắc văn hóa dân tộc tại Cao nguyên đá Đồng Văn.
Du khách khi tới homestay Dảnh House không chỉ được trải nghiệm kiến trúc độc đáo mà còn dễ dàng kết hợp tham quan các địa điểm nổi bật quanh Lô Lô Chải, thưởng thức ẩm thực bản địa, tìm hiểu đời sống cộng đồng người Lô Lô và chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của Cao nguyên đá – nơi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng.
Du khách khi tới homestay Dảnh House không chỉ được trải nghiệm kiến trúc độc đáo mà còn dễ dàng kết hợp tham quan các địa điểm nổi bật quanh Lô Lô Chải, thưởng thức ẩm thực bản địa, tìm hiểu đời sống cộng đồng người Lô Lô và chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của Cao nguyên đá – nơi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng.
Vân Giang/ Ảnh Dảnh House
#Homestay kiến trúc trống đồng độc đáo #Kỷ lục Việt Nam về du lịch #Du lịch văn hóa Lô Lô #Phát triển du lịch cộng đồng #Trải nghiệm nghỉ dưỡng trên cao nguyên đá #Giao lưu văn hóa dân tộc Lô Lô

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT