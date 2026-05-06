Sửa Samsung đắt hơn iPhone, lý do người dùng quay xe

Chi phí sửa điện thoại Samsung được cho là cao hơn iPhone tới 60%, khiến nhiều người cân nhắc lại lựa chọn khi nâng cấp smartphone.

Chi phí sửa chữa smartphone cao cấp đang trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua máy, đặc biệt khi so sánh giữa Samsung và Apple.
Theo một phân tích mới, người dùng Samsung phải chi nhiều hơn từ 30% đến 60% cho các sự cố phổ biến như vỡ màn hình hay hư hỏng linh kiện.
Cụ thể, chi phí sửa trung bình của iPhone chỉ khoảng 75 USD mỗi lần, trong khi thiết bị Samsung dao động từ 100 đến 120 USD.
Nguyên nhân không chỉ nằm ở giá linh kiện mà còn ở cách xây dựng gói bảo hiểm, khi Apple cung cấp mức phí ổn định còn Samsung lại có nhiều biến động khó đoán.
Điều này khiến người dùng khó kiểm soát chi phí, dù đã tham gia các chương trình bảo hiểm như Care+.
Trong bối cảnh smartphone ngày càng mỏng và sử dụng nhiều vật liệu kính, nguy cơ hư hỏng khi rơi vỡ vẫn rất cao, đặc biệt với các thiết bị màn hình gập.
Chính sự “dễ đoán” trong chi phí sửa chữa được cho là một trong những yếu tố giúp người dùng iPhone duy trì mức độ trung thành cao hơn.
Giới chuyên gia nhận định, dù hiệu năng hay thiết kế vẫn là yếu tố chính, nhưng những khoản chi phát sinh như sửa chữa có thể âm thầm ảnh hưởng lớn đến quyết định gắn bó lâu dài với một thương hiệu.
