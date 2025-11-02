Samsung phản công mạnh mẽ trong cuộc chiến chip AI toàn cầu

Sau 18 tháng chậm nhịp, “gã khổng lồ” Hàn Quốc Samsung đang trở lại đầy ấn tượng với chiến dịch phản công toàn diện trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo.
Lamine Yamal được cho là đã chấm dứt chuyện tình với nữ ca sĩ Nicki Nicole.
Với công suất 800 mã lực, mức đấu giá siêu phẩm Pagani Huayra Roadster dự kiến sẽ đạt mức 5,7 triệu đến 6 triệu USD, tương ứng với 7.000 USD cho mỗi mã lực.
Giới quan sát quân sự Trung Quốc sôi sục khi trên mạng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một “bóng đen khổng lồ” lướt qua bầu trời căn cứ Mã Lan (Tân Cương).
Lamine Yamal được cho là đã chấm dứt chuyện tình với nữ ca sĩ Nicki Nicole.
Toyota sẽ chính thức ra mắt mẫu bán tải Hilux TRAVO 2026 mới tại Thái Lan vào ngày 10/11 tới, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe này được giới thiệu trên toàn cầu.
Sự xuất hiện của thanh niên chuyển giới thu hút không ít sự chú ý của cán bộ, người dân có mặt tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng).
Trong loạt hình mới đăng tải, hot girl Võ Ngọc Trân được dân mạng khen như búp bê với mái tóc bồng bềnh, vòng eo con kiến và phong cách gợi cảm.
Mạnh Trường và Phương Phạm là thanh mai trúc mã. Nam diễn viên từng cho biết, cát-sê của anh đều do vợ giữ.
Coser kiêm người mẫu Hàn Quốc là Donggeuran khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi hóa thân thành ma nữ với “tâm hồn người tốt”.
Lăng mộ nhà Đường thế kỷ thứ 8 hé lộ bức tranh tường sống động về cuộc sống thường nhật ở Trung Quốc cổ đại.
Một thợ săn Thời Kỳ Băng hà đã mang theo những gì trong chiếc túi da của mình cách đây 30.000 năm trước?
Nếu phải chọn một gương mặt tiêu biểu cho phong cách gợi cảm "không giới hạn", Uyên Ni chắc chắn là cái tên đang khiến mạng xã hội "nóng hừng hực".
Từ loài bò sát hoang dã, dông cát trở thành đặc sản độc đáo được ưa chuộng của miền Trung, giá tới 400.000 đồng/kg.
Ca sĩ Phương Ly khiến dân mạng “bỏng mắt” với loạt ảnh diện bikini hai mảnh trong chuyến nghỉ dưỡng.
Ba con giáp đặc biệt này sở hữu vận may trời cho, tiền bạc tự tìm đến, cho thấy sự nhàn rỗi đôi khi lại mang lại giàu sang bền vững.
Mẫu xe sedan hạng sang BMW 7 Series Suhail 2026 mới mang đậm dấu ấn di sản tại Trung Đông, và sẽ chỉ có 50 chiếc được sản xuất.
Mới đây, Đặng Thu Huyền khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện trong trang phục truyền thống của Nhật Bản – Kimono.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có tình duyên, sự nghiệp viên mãn và tài chính có sự tăng trưởng.
Vóc dáng đáng kinh ngạc của Tóc Tiên trong loạt ảnh bikini khiến dân mạng phải dụi mắt liên tục.
Không thuê thiết kế, không phá tường, không tốn tiền cải tạo, chỉ bằng cách sắp xếp thông minh, hợp lý, căn nhà 40m2 vẫn đảm bảo công năng cho gia đình 4 người.
Trước khi rút khỏi showbiz làm dâu nhà tỷ phú, Á hậu Phương Nhi từng khiến công chúng “đổ gục” vì nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào như bước ra từ truyện cổ tích.