Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Samsung phản công mạnh mẽ trong cuộc chiến chip AI toàn cầu

Số hóa

Samsung phản công mạnh mẽ trong cuộc chiến chip AI toàn cầu

Sau 18 tháng chậm nhịp, “gã khổng lồ” Hàn Quốc Samsung đang trở lại đầy ấn tượng với chiến dịch phản công toàn diện trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo.

Thiên Trang (TH)
Samsung Electronics đang tung ra chiến lược tái thiết quy mô lớn để giành lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua chip AI và HBM.
Samsung Electronics đang tung ra chiến lược tái thiết quy mô lớn để giành lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua chip AI và HBM.
Sau giai đoạn hụt hơi so với đối thủ SK Hynix, hãng đã tái cơ cấu đội ngũ, đầu tư mạnh vào quy trình sản xuất khép kín và tăng tốc phát triển công nghệ.
Sau giai đoạn hụt hơi so với đối thủ SK Hynix, hãng đã tái cơ cấu đội ngũ, đầu tư mạnh vào quy trình sản xuất khép kín và tăng tốc phát triển công nghệ.
Dòng chip HBM3e của Samsung vừa vượt qua kiểm định của Nvidia, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình lấy lại niềm tin từ đối tác lớn nhất ngành AI.
Dòng chip HBM3e của Samsung vừa vượt qua kiểm định của Nvidia, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình lấy lại niềm tin từ đối tác lớn nhất ngành AI.
Các hợp đồng khổng lồ như thỏa thuận 16,5 tỷ USD với Tesla và dự án Stargate cùng OpenAI đang thổi làn gió lạc quan vào cổ phiếu Samsung.
Các hợp đồng khổng lồ như thỏa thuận 16,5 tỷ USD với Tesla và dự án Stargate cùng OpenAI đang thổi làn gió lạc quan vào cổ phiếu Samsung.
Tuy nhiên, SK Hynix vẫn giữ thế dẫn đầu với HBM4, dòng chip tiên tiến hơn và đang được SK Hynix vẫn giữ thế dẫn đầu với HBM4 ưu tiên trong chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, SK Hynix vẫn giữ thế dẫn đầu với HBM4, dòng chip tiên tiến hơn và đang được SK Hynix vẫn giữ thế dẫn đầu với HBM4 ưu tiên trong chuỗi cung ứng.
Samsung kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách công nghệ bằng HBM4 thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2026 với tiến trình 1C nm.
Samsung kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách công nghệ bằng HBM4 thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2026 với tiến trình 1C nm.
Sự trở lại này không chỉ là cuộc đua công nghệ mà còn là biểu tượng cho tinh thần phục hồi của ngành công nghiệp Hàn Quốc.
Sự trở lại này không chỉ là cuộc đua công nghệ mà còn là biểu tượng cho tinh thần phục hồi của ngành công nghiệp Hàn Quốc.
Nếu thành công, Samsung có thể một lần nữa định hình lại bản đồ chip AI toàn cầu và khẳng định vị thế “ông vua bộ nhớ” trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Nếu thành công, Samsung có thể một lần nữa định hình lại bản đồ chip AI toàn cầu và khẳng định vị thế “ông vua bộ nhớ” trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Samsung #chip AI #HBM #công nghệ chip #đấu tranh công nghệ #Samsung HBM3e

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT