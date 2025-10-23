Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Galaxy S26 Pro lộ cấu hình khiến Samfan gần như nổi đóa

Samsung phải chăng đã hết bài? Galaxy S26 Pro tiếp tục “tái chế“ phần cứng camera từ thời Galaxy S22.

Tuệ Minh

Những người hâm mộ đang mong chờ một cuộc cách mạng camera trên dòng Galaxy S26 có lẽ sẽ phải thất vọng nặng nề.

Rò rỉ mới nhất cho thấy phiên bản S26 Pro sẽ tiếp tục sử dụng lại các cảm biến ảnh đã có tuổi đời nhiều năm, một động thái gây tranh cãi và đặt ra câu hỏi lớn về chiến lược đổi mới của Samsung.

Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Erencan Yilmaz, thông tin được trích xuất từ bản dựng phần mềm One UI 8.5 đã vẽ nên một bức tranh không mấy sáng sủa cho hệ thống camera của Galaxy S26 Pro (tên gọi được cho là của Galaxy S26 bản tiêu chuẩn).

Thông tin rò rỉ về Galaxy S26 Pro trên mạng xã hội X.

Cụ thể, nguồn tin khẳng định S26 Pro sẽ được trang bị cảm biến chính 50MP ISOCELL GN3. Đáng nói, đây chính là cảm biến đã được Samsung sử dụng suốt 4 thế hệ, từ thời Galaxy S22.

Các camera khác cũng không khá hơn với camera tele 10MP và camera góc siêu rộng 12MP được cho là sẽ bê nguyên từ các đời S22 và S23. Ngay cả camera selfie cũng là loại đã xuất hiện trên S23.

Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là một bước đi "dậm chân tại chỗ" đáng báo động về phần cứng nhiếp ảnh của Samsung.

Bên cạnh cụm camera cũ kỹ, cấu hình của máy cũng không tạo được nhiều phấn khích. Galaxy S26 Pro dự kiến sẽ trang bị chip "cây nhà lá vườn" Exynos 2600, một con chip được dự đoán sẽ khó lòng cạnh tranh về hiệu năng với đối thủ Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm.

Thế hệ kế nhiệm Galaxy S25 có thể vẫn "dậm chân tại chỗ".

Điểm sáng hiếm hoi trong loạt rò rỉ lần này là dung lượng pin. Máy được cho là sẽ có viên pin 4.300mAh, một nâng cấp đáng giá so với mức 4.000mAh trên S25, mang lại hy vọng về thời gian sử dụng tốt hơn.

Tuy nhiên, với một hệ thống camera không có đột phá, một con chip gây hoài nghi và thông tin dòng Galaxy S26 Edge đã bị hủy bỏ, tương lai của dòng flagship Samsung trong năm 2026 đang trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Liệu gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có đang "hết bài" hay đây chỉ là một chiến lược tạm thời? Câu trả lời sẽ có vào sự kiện ra mắt dự kiến vào đầu năm sau.

Công nghệ E-Paper của Samsung giúp màn hình mỏng như tờ giấy, màu sắc rực rỡ.
#Samsung Galaxy S26 Pro #Galaxy S26 #rò rỉ cấu hình #camera S26 #Exynos 2600 #Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bài liên quan

Số hóa

Cảm biến ảnh 200MP nhỏ nhất thế giới của Samsung cho smartphone giá rẻ

Samsung ISOCELL HP5 cho ra ảnh độ phân giải 200MP có điểm ảnh 0,5 µm nhỏ nhất hiện nay nhưng không phải là hàng cao cấp.

Sau Isocell HP9 200MP kích thước 1/1.4 inch, Samsung vừa công bố Isocell HP5 – cảm biến có cùng độ phân giải nhưng nhỏ hơn, chỉ 1/1.56 inch. Mỗi điểm ảnh của HP5 có kích thước 0.5 µm, nhỏ hơn so với 0.56 µm của HP9.

Xem chi tiết

Số hóa

Xiaomi 15T Pro giá 13 triệu khiến iPhone và Samsung “toát mồ hôi”

Chỉ với mức giá bằng một nửa flagship của Apple và Samsung, Xiaomi 15T Pro vẫn sở hữu camera 50MP, zoom quang 5x, chip mạnh và màn hình sáng nhất phân khúc.

pr-1.png
Xiaomi tiếp tục khiến thị trường chao đảo với 15T Pro, chiếc điện thoại có phần cứng “vượt cấp” nhưng giá chỉ từ 13 triệu đồng.
pr-4.png
Máy được trang bị camera tele 50MP zoom quang 5x, zoom chất lượng quang học 10x và cảm biến chính 50MP hợp tác cùng Leica.
Xem chi tiết

Số hóa

Chán Samsung, hãy thử ngay 5 thương hiệu thay thế cực chất

Nếu bạn muốn rời bỏ Samsung, đây là 5 thương hiệu smartphone ít được biết đến nhưng sở hữu thiết kế độc đáo, hiệu năng ổn định và mức giá dễ chịu.

pi-1.png
1. Google Pixel nổi bật với cập nhật phần mềm siêu nhanh, hỗ trợ dài hạn và khả năng chụp ảnh xuất sắc, thậm chí vượt mặt nhiều flagship của Samsung.
pi-2.png
Nhược điểm là ít mẫu mã, phân phối hạn chế và giá bán thường cao hơn so với các thương hiệu phổ thông.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới