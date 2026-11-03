Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn giữ sức hút sau gần 2 năm

Ra mắt đầu năm 2025, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn là cái tên đáng chú ý trong phân khúc điện thoại cao cấp dù thị trường Android liên tục xuất hiện những mẫu flagship mới. Thay vì phụ thuộc vào một tính năng nổi bật, sức cạnh tranh của thiết bị đến từ sự kết hợp giữa hiệu năng, màn hình, camera và khả năng hỗ trợ công việc. Những trang bị này giúp mẫu smartphone Samsung duy trì trải nghiệm cao cấp, đồng thời giảm áp lực phải nâng cấp điện thoại sau mỗi thế hệ.

Samsung Galaxy S25 Ultra sở hữu màn hình 6,9 inch và cụm camera chính 200MP.

Đầu tiên là bộ xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, được tối ưu cho các tác vụ Galaxy AI và khả năng đa nhiệm. Máy hỗ trợ Ray Tracing, hướng đến trải nghiệm đồ họa tốt hơn khi chơi game. Hệ thống buồng hơi tản nhiệt cũng được mở rộng hơn 40% so với thế hệ trước. Theo bài thử nghiệm của Sforum, hiệu năng trong bài stress test 20 vòng giảm còn khoảng một nửa khi thiết bị chịu tải nặng. Đây là yếu tố cần cân nhắc nếu người dùng thường xuyên chơi game hoặc chạy các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên cao.

Về hiển thị và độ bền, Galaxy S25 Ultra sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,9 inch, độ phân giải QHD+ và tần số quét thích ứng 1-120Hz. Không gian rộng hỗ trợ đọc tài liệu, chỉnh sửa hình ảnh và sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc. Thiết bị còn có khung viền titan, kính Gorilla Armor 2 và chuẩn kháng nước, bụi IP68. Trong khi đó, cụm camera sau gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và hai ống kính tele hỗ trợ zoom quang 3x, 5x, cho phép linh hoạt khi chụp phong cảnh, chân dung hoặc các chủ thể ở xa.

Bút S Pen và các công cụ Galaxy AI là những điểm nhấn phục vụ công việc trên Galaxy S25 Ultra.

Một lợi thế khác nằm ở phần mềm và hệ sinh thái. Samsung cam kết cung cấp 7 năm nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật cho Galaxy S25 Ultra, giúp kéo dài vòng đời sử dụng. Các công cụ Galaxy AI như Now Brief hỗ trợ tóm tắt lịch trình, trong khi Audio Eraser giúp lọc tạp âm trong video. Bút S Pen tiếp tục là điểm khác biệt, phục vụ ghi chú nhanh và chọn vùng thông minh bằng AI. Dù không còn kết nối Bluetooth và tính năng Air Actions, bút vẫn đáp ứng nhu cầu viết, vẽ trực tiếp trên màn hình.

Ngoài ra, Galaxy S25 Ultra có thể kết nối với các nền tảng trong hệ sinh thái Samsung như DeX và SmartThings, hỗ trợ chuyển đổi giữa công việc trên điện thoại và những thiết bị khác. Người quan tâm đến sản phẩm có thể tham khảo giá bán và chính sách tại các hệ thống bán lẻ như CellphoneS. Theo thông tin được cung cấp, chương trình tại đây có các lựa chọn trả góp 0% trong 12 tháng, trợ giá lên đời và ưu đãi khi mua phụ kiện. Nhìn chung, hiệu năng, camera đa tiêu cự, S Pen và thời gian hỗ trợ phần mềm là những yếu tố giúp Galaxy S25 Ultra tiếp tục đáng cân nhắc sau gần hai năm.