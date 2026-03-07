Hà Nội

Trên tay Samsung Galaxy S26 Ultra với loạt tính năng “đỉnh cao” năm 2026

Trên tay Samsung Galaxy S26 Ultra với loạt tính năng “đỉnh cao” năm 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra vừa được mở bán tại Việt Nam với hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ.

Samsung Galaxy S26 Ultra vừa được mở bán tại Việt Nam với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, hiệu năng, camera và trí tuệ nhân tạo.
Mẫu flagship này gây chú ý với thân máy mỏng chỉ 7,9 mm và trọng lượng 214 g, trở thành chiếc Galaxy S Ultra mỏng nhất từ trước tới nay.
Thiết bị được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch độ phân giải Quad-HD+ cùng tần số quét thích ứng 1–120 Hz cho trải nghiệm hiển thị sắc nét và mượt mà.
Điểm mới đáng chú ý là tính năng Privacy Display cho phép kích hoạt chế độ chống nhìn trộm chủ động, hạn chế góc nhìn từ hai bên để bảo vệ nội dung riêng tư.
Về hiệu năng, smartphone này chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy với NPU tăng 39%, GPU tăng 24% và CPU tăng 19% so với thế hệ trước.
Hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới giúp cải thiện khả năng thoát nhiệt hơn 20%, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định khi chơi game hay quay video dài.
Ở mảng nhiếp ảnh, máy sở hữu camera chính 200 MP khẩu độ f/1.4 cùng các ống kính tele và góc siêu rộng, mang lại khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn đáng kể.
Thiết bị còn hỗ trợ quay video 8K 30fps với codec APV mới, đi kèm công nghệ Nightography cải tiến và chống rung khóa đường chân trời 360 độ.
Ngoài ra, điện thoại chạy Android 16 với giao diện One UI 8.5, tích hợp bộ tính năng Galaxy AI và cam kết cập nhật phần mềm trong 7 năm. Samsung cũng nâng cấp công nghệ sạc nhanh có dây lên 60W và sạc không dây 25W, giúp rút ngắn thời gian nạp pin đáng kể cho thiết bị cao cấp này.
