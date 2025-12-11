Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sam ‘tặng quà’ Noel sớm cho người hâm mộ với bộ ảnh ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Sam ‘tặng quà’ Noel sớm cho người hâm mộ với bộ ảnh ngọt ngào

Đăng tải bộ ảnh ngập tràn không khí Noel, Sam khiến người hâm mộ phải xuýt xoa bởi vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung 'hack tuổi' chẳng khác gì một nữ sinh.

Trầm Phương
Nữ diễn viên, MC Sam vừa khiến người hâm mộ ‘đứng ngồi không yên’ khi tung ra bộ ảnh mới toát lên không khí Giáng sinh ấm áp và ngọt ngào. Cô được ví như nàng ‘công chúa tuyết’ xinh đẹp, rạng rỡ, mang đến món quà tinh thần sớm cho khán giả trước thềm mùa lễ hội. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên, MC Sam vừa khiến người hâm mộ ‘đứng ngồi không yên’ khi tung ra bộ ảnh mới toát lên không khí Giáng sinh ấm áp và ngọt ngào. Cô được ví như nàng ‘công chúa tuyết’ xinh đẹp, rạng rỡ, mang đến món quà tinh thần sớm cho khán giả trước thềm mùa lễ hội. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh vừa chia sẻ, Sam chọn trang phục có tông màu đỏ và trắng kinh điển, đặc trưng của mùa Noel. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh vừa chia sẻ, Sam chọn trang phục có tông màu đỏ và trắng kinh điển, đặc trưng của mùa Noel. (Ảnh: IGNV)
Cô diện một chiếc áo len mỏng dệt kim màu đỏ nổi bật, điểm xuyết cổ áo Peter Pan màu trắng và chiếc nơ thắt điệu đà, mang đến vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa trẻ trung như nữ sinh. (Ảnh: IGNV)
Cô diện một chiếc áo len mỏng dệt kim màu đỏ nổi bật, điểm xuyết cổ áo Peter Pan màu trắng và chiếc nơ thắt điệu đà, mang đến vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa trẻ trung như nữ sinh. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng áo đỏ là chân váy xòe ngắn màu trắng xếp ly nhẹ nhàng, tạo sự cân bằng hoàn hảo về màu sắc. Tổng thể trang phục được hoàn thiện với đôi giày cao gót trắng và tất cổ ngắn đồng điệu, khiến đôi chân Sam trông thon gọn và tôn lên vẻ đẹp dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng áo đỏ là chân váy xòe ngắn màu trắng xếp ly nhẹ nhàng, tạo sự cân bằng hoàn hảo về màu sắc. Tổng thể trang phục được hoàn thiện với đôi giày cao gót trắng và tất cổ ngắn đồng điệu, khiến đôi chân Sam trông thon gọn và tôn lên vẻ đẹp dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Sam chọn bối cảnh chụp ảnh tại một không gian được trang trí cầu kỳ và ấm cúng, ngập tràn hơi thở Giáng sinh với những cây thông xanh được trang hoàng lộng lẫy bằng quả châu đỏ rực, dây ruy băng và ruy băng đỏ lớn. (Ảnh: IGNV)
Sam chọn bối cảnh chụp ảnh tại một không gian được trang trí cầu kỳ và ấm cúng, ngập tràn hơi thở Giáng sinh với những cây thông xanh được trang hoàng lộng lẫy bằng quả châu đỏ rực, dây ruy băng và ruy băng đỏ lớn. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên khoe trọn nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh và thần thái rạng rỡ trong mọi góc hình. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên khoe trọn nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh và thần thái rạng rỡ trong mọi góc hình. (Ảnh: IGNV)
Vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn của Sam đã hòa quyện hoàn hảo với không khí lễ hội, khiến người xem cảm nhận được sự ấm áp và vui tươi của mùa Giáng sinh sắp đến. (Ảnh: IGNV)
Vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn của Sam đã hòa quyện hoàn hảo với không khí lễ hội, khiến người xem cảm nhận được sự ấm áp và vui tươi của mùa Giáng sinh sắp đến. (Ảnh: IGNV)
Phong cách thời trang của Sam luôn được công chúng đánh giá cao vì sự nữ tính, trẻ trung và khả năng "hack tuổi". (Ảnh: IGNV)
Phong cách thời trang của Sam luôn được công chúng đánh giá cao vì sự nữ tính, trẻ trung và khả năng "hack tuổi". (Ảnh: IGNV)
Cô thường chuộng những kiểu váy basic, tôn hình thể, với sắc màu nhẹ nhàng, đơn sắc và phom dáng thịnh hành. (Ảnh: IGNV)
Cô thường chuộng những kiểu váy basic, tôn hình thể, với sắc màu nhẹ nhàng, đơn sắc và phom dáng thịnh hành. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù đã trải qua sinh nở, thế nhưng cô nàng vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai như thời son rỗi, thậm chí nhan sắc còn được nhiều người đánh giá là thăng hạng. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù đã trải qua sinh nở, thế nhưng cô nàng vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai như thời son rỗi, thậm chí nhan sắc còn được nhiều người đánh giá là thăng hạng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Sam #giáng sinh #bộ ảnh #nữ diễn viên #quà tặng #hot girl sam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT