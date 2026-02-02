Sago Food: Từ "ông trùm" thầu suất ăn đến nghi vấn thực phẩm bẩn tại TP HCM

Trúng hàng loạt gói thầu suất ăn trường học năm 2025, nhưng Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food) vừa bị yêu cầu dừng cung cấp do nghi vấn sử dụng thịt hết hạn.

"Cơn mưa" trúng thầu và những con số ấn tượng

Công ty TNHH TM An Phước Thắng SG (Sago Food) từ lâu đã khẳng định vị thế là một "thế lực" trong mảng cung cấp suất ăn bán trú tại TP HCM. Theo dữ liệu đấu thầu, doanh nghiệp này có hồ sơ năng lực cực kỳ ấn tượng khi đã tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng tới 22 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 87 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Sago Food liên tiếp "vượt mặt" nhiều đối thủ để thâu tóm các hợp đồng lớn:

Mảng suất ăn chế biến sẵn:

• Trường THCS Huỳnh Tấn Phát: Gói thầu cung cấp suất ăn trưa bán trú năm học 2025-2026 với giá trị 11.468.800.000 đồng, thời gian thực hiện 9 tháng.

• Trường Tiểu học Nguyễn Trực: Gói thầu mua sắm dịch vụ cung cấp suất ăn bán trú năm học 2025-2026 với giá trị 5.040.000.000 đồng.

• Trường Tiểu học Tân Quy: Gói thầu cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú năm học 2025-2026 với giá trị 4.872.000.000 đồng.

• Trường THCS Trung Sơn: Gói thầu cung cấp suất ăn phục vụ bán trú năm học 2025-2026 trị giá 3.056.640.000 đồng...

Mảng cung cấp nguyên liệu:

• Trường Mầm non Phú Thuận: Cung cấp thực phẩm (rau củ quả, đồ khô, thịt, thủy hải sản, gạo...) năm học 2025-2026 với tổng trị giá 5.443.784.000 đồng.

• Trường Mầm non Hoa Hồng: Cung cấp thịt cá, hải sản, rau củ quả, trái cây năm học 2025-2026 trị giá 4.275.000.000 đồng.

• Trường Mầm non Tuổi Ngọc: Tham gia Liên danh cùng Công ty CP Thực phẩm Fresco và Công ty TNHH DV Thực phẩm Nam Quân cung cấp rau củ quả, hải sản, thực phẩm tươi sống với tổng giá trị 3.501.798.000 đồng.

• Trường Mầm non Tuổi Hoa: Cung cấp thực phẩm tươi sống cho bếp ăn tại trường trị giá 1.350.000.000 đồng..

Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này cao đến mức đáng kinh ngạc, với vai trò độc lập chiếm hơn 66,7 tỷ đồng trong tổng giá trị.

"Cú sốc" thực phẩm bẩn: Khi niềm tin bị đặt sai chỗ?

Dù có một "lịch sử" đấu thầu lẫy lừng, nhưng uy tín của Sago Food đã lung lay dữ dội vào cuối tháng 1/2026. Một loạt bài điều tra đã chỉ ra nghi vấn công ty này sử dụng thịt hết hạn để chế biến bữa ăn cho học sinh.

Ngay lập tức, chiều 29/1/2026, Sở GD&ĐT TP HCM đã ra văn bản khẩn yêu cầu các trường dừng ngay bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Sago Food. Đến nay, ít nhất 8 trường học đã chủ động cắt hợp đồng hoặc đổi nhà cung cấp để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Lỗ hổng trong giám sát sau đấu thầu?

Dưới góc độ chuyên gia đấu thầu, việc một doanh nghiệp có tỷ lệ giảm giá trung bình so với giá dự toán là 82,86% cho thấy đây là mức giá cạnh tranh nhưng cũng đầy áp lực về chi phí đầu vào.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một đơn vị có đội ngũ nhân sự lên tới 100 người , đã được cơ quan chức năng kiểm tra tới 3 lần vẫn để xảy ra nghi vấn nghiêm trọng về an toàn thực phẩm?

Sở GD&ĐT TP HCM khẳng định: "Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học". Điều này cho thấy, trúng thầu mới chỉ là bước khởi đầu; việc giám sát chặt chẽ từng khâu "từ trang trại đến bàn ăn" sau khi ký hợp đồng mới là bài toán then chốt mà các đơn vị mời thầu đang bỏ ngỏ.

Theo ghi nhận, ít nhất 8 trường học đã dừng tổ chức bán trú hoặc đổi nhà cung cấp, bao gồm một số trường từng ký hợp đồng với An Phước Thắng SG. UBND xã Hiệp Phước cũng xác nhận đã kiểm tra công ty 3 lần và đang chờ kết quả từ Sở An toàn Thực phẩm và cơ quan công an.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ của Sago Food đã được chuyển sang cơ quan Công an và Sở An toàn thực phẩm để điều tra làm rõ. Đây sẽ là bài học đắt giá cho công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thiết yếu liên quan đến sức khỏe con người.