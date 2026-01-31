Viện Pháp y Tâm thần TW Biên Hòa: Liên danh Sago Food trúng thầu hơn 9,8 tỷ đồng

Sự việc Công ty TNHH TM An Phước Thắng SG (Sago Food) bị nghi vấn cung cấp thực phẩm không an toàn vào trường học đầu năm 2026 đang khiến dư luận đặc biệt lo ngại về chất lượng suất ăn tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa – nơi doanh nghiệp này cùng liên danh vừa trúng thầu cung cấp dịch vụ cho cả năm 2026.

Lộ diện nhà thầu trúng gói thầu hơn 9,8 tỷ đồng

Theo các tài liệu pháp lý, gói thầu "Cung cấp suất ăn nấu chín cho bệnh nhân nội trú năm 2026" (mã số IB2500565739) được thực hiện theo quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng. Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09:30 ngày 27/12/2025, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Liên danh Cường Thịnh và An Phước Thắng SG.

Chỉ 3 ngày sau, vào ngày 30/12/2025, ông Lê Văn Hùng – Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã đặt bút ký Quyết định số 1374/QĐ-VPYTW phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh này trúng thầu với giá 9.805.725.000 đồng. So với giá dự toán 11.245.540.500 đồng, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 12,8%.

Nguồn MSC

Tại thời điểm phê duyệt kết quả (tháng 12/2025), về mặt hồ sơ, nhà thầu hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực theo quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. Tuy nhiên, một "biến số" lớn đã xuất hiện ngay sau đó.

"Bão" nghi vấn bùng phát đầu năm 2026

Khi hợp đồng tại Viện Pháp y vừa bắt đầu triển khai, thì tại TP.HCM, Sago Food bất ngờ trở thành tâm điểm của dư luận. Ngày 28/01/2026, loạt bài điều tra phản ánh nghi vấn công ty sử dụng thịt hết hạn để chế biến suất ăn trường học.

Ngay lập tức, ngày 29/01/2026, ông Hồ Tấn Minh – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM đã ra văn bản khẩn yêu cầu các trường dừng sử dụng sản phẩm của đơn vị này. Theo ghi nhận, đã có 8 trường học dừng tổ chức bán trú hoặc đổi nhà cung cấp. Ông Minh khẳng định: "Thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học hay chưa... cần chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an".

Năng lực và chân dung chủ doanh nghiệp

Gói thầu IB2500565739 được phê duyệt cho Liên danh Cường Thịnh và An Phước Thắng SG (bao gồm Công ty TNHH Cường Thịnh Food và Công ty TNHH TM An Phước Thắng SG) trúng thầu với giá 9.805.725.000 đồng.

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Cường Thịnh Food (mã định danh vn3603921020) có địa chỉ tại phường Long Hưng, Đồng Nai do ông Nguyễn Hữu Hùng làm đại diện pháp luật. Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 10/2023 đến nay đã tham gia và trúng khoảng 3/4 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 20.917.366.500 đồng. Trong đó với vai trò độc lập 4.185.000.000 đồng, với vai trò liên danh: 16.732.366.500 đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh). Đáng nói cả 3 gói thầu trúng đều thực hiện tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo dữ liệu doanh nghiệp (MST 0317136881), Công ty TNHH TM An Phước Thắng SG có trụ sở tại huyện Nhà Bè, TP.HCM, do bà Mai Thị Hồng Vân làm chủ doanh nghiệp và đại diện pháp luật.

Trước đó, Sago Food từng trúng thầu tại nhiều đơn vị như Trường tiểu học Tân Quy (4,37 tỷ đồng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (5,11 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc dính nghi vấn về an toàn thực phẩm ngay sau khi trúng gói thầu lớn tại Viện Pháp y Biên Hòa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp Mai Thị Hồng Vân đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là bệnh nhân tâm thần – đối tượng vốn không có khả năng tự bảo vệ.

Góc nhìn chuyên gia: Lỗ hổng HSMT và trách nhiệm giám sát

Phân tích sâu về hồ sơ, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết quá trình làm rõ E-HSMT vào ngày 10/12/2025 cho thấy chủ đầu tư từng "quên" đính kèm quyết định phê duyệt dự toán, khiến nhà thầu phải kiến nghị bổ sung. "Dù sai sót đã được khắc phục, nhưng việc chỉ có một nhà thầu tham dự cho thấy tính cạnh tranh thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cực cao về khâu đánh giá năng lực thực tế thay vì chỉ nhìn trên hồ sơ giấy" - ông Vũ nhấn mạnh.

Về mặt pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025, nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu vi phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật tại Chương V (như định lượng thịt xay tối thiểu 15g, thịt/cá 30g) hoặc không đảm bảo an toàn thực phẩm như cam kết, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm theo quy định".

Việc Liên danh của bà Mai Thị Hồng Vân trúng thầu vào cuối năm 2025 là đúng quy trình tại thời điểm đó. Tuy nhiên, với những diễn biến nghiêm trọng vào tháng 1/2026, dư luận có quyền đòi hỏi Viện Pháp y Tâm thần TW Biên Hòa phải có những bước "hậu kiểm" quyết liệt.

Không thể để một đơn vị đang bị cơ quan chức năng thanh tra về nghi vấn "thực phẩm bẩn" tại trường học được tự do cung cấp suất ăn cho bệnh nhân tâm thần mà không có sự giám sát đặc biệt. Đây không chỉ là câu chuyện thực thi hợp đồng, mà còn là đạo đức của người làm công tác y tế và năng lực quản lý của đơn vị chủ đầu tư.