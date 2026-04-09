Sách Tin học lớp 3 có đường link 'web đen': Nhà xuất bản lên tiếng

Nhà xuất bản Đại học Huế phản hồi về sự cố đường link trong sách Tin học lớp 3 dẫn tới nội dung không phù hợp, đang phối hợp xử lý tình huống.

Trả lời riêng PV VietNamNet trưa 9/4, Nhà xuất bản Đại học Huế - đơn vị phát hành cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 - cho hay đang tiến hành phối hợp với đối tác liên kết và nhóm tác giả để rà soát, kiểm tra lại thông tin báo chí phản ánh.

“Thông tin sơ bộ cho thấy website được đưa vào sách trước đây phục vụ đúng mục đích. Tuy nhiên, hiện đường dẫn này đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục”, Nhà xuất bản Đại học Huế cho biết.

Ngoài ra, nhà xuất bản này cũng đã báo cáo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sớm vấn đề này.

Trang sách có chứa đường link độc hại. Ảnh: MXH

Trước đó, một số phụ huynh đã phát hiện tại trang 59 của cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành có bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào một địa chỉ website nhằm thực hành sử dụng nút cuộn của chuột. Tuy nhiên, khi truy cập vào đường link này, người dùng lại bị dẫn tới trang web chứa nội dung không phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

Liên quan đến sự việc, TS Nguyễn Tương Tri, chủ biên cuốn sách, khẳng định tại thời điểm biên soạn, website này là nguồn tài nguyên mở, cung cấp nội dung lành mạnh như video hoạt hình và trò chơi dân gian phù hợp với trẻ em.

“Thời gian gần đây chúng tôi không kiểm tra lại. Có khả năng website đã bị can thiệp, thay đổi nội dung theo hướng không phù hợp. Đây là tình huống nằm ngoài dự tính của nhóm tác giả”, ông Tri cho hay.

Theo Thúy Nga/ Vietnamnet
#Sách Tin học lớp 3 #Nhà xuất bản Huế #đường link độc hại #giáo dục tiểu học #an ninh mạng #phản hồi nhà xuất bản

Bài liên quan

Xã hội

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029–2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ 2029, đặc biệt hỗ trợ các khu vực biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số

Bộ GD&ĐT dự kiến miễn phí sách giáo khoa (SGK) trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.

Nội dung trên thuộc dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, lấy ý kiến góp ý trước ngày 4/4.

Xã hội

Giao Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa.

Sáng 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua. Trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

THÁO GỠ NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

