Kỷ lục Guinness về người thấp nhất thế giới qua các thời đại

Giải mã

Từ Chandra Bahadur Dangi đến cặp đôi Paulo và Katyucia, những kỷ lục về chiều cao thấp nhất thế giới đều gây ấn tượng mạnh.

Tâm Anh (TH)
Chandra Bahadur Dangi ở Nepal được biết là người đàn ông là thấp nhất thế giới. Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận ông Dangi là người đàn ông thấp nhất thế giới vào ngày 26/2/2012 với chiều cao 54,6 cm. Ảnh: Wikipedia.
Cô Jyoti Amge sống ở Ấn Độ sở hữu chiều cao 62,8 cm. Với chiều cao này, cô được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới. Ảnh: Wikimedia Commons.
Sinh ngày 26/2/1876 tại ngôi làng Ossendrecht, Hà Lan, Pauline Musters là người phụ nữ trưởng thành nhỏ nhất trong lịch sử khi có chiều cao là 58 cm. Ảnh: Guinness World Records.
Eddie Gaedel được biết tới là cầu thủ bóng chày thấp nhất lịch sử từng tham gia một trận bóng chày chuyên nghiệp. Ông chỉ cao 1,09m. Ảnh: Bettmann/Contributor.
Ngày 14/12/2022, Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, 20 tuổi, được Tổ chức Kỷ lục Guninness công nhận là người thấp nhất thế giới khi cao 65,24 cm. Ảnh: Guinness World Records.
Năm 1990, Gul Mohammed (Ấn Độ) được công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới với chiều cao 57 cm. Ông qua đời năm 1997 ở tuổi 40. Ảnh: Timenote.
Vào tháng 9/2011, Bridgette Jordan với chiều cao 68,6cm được Guiness công nhận là người nữ lùn nhất thế giới. Ảnh: Hughey Funeral Home.
Sinh ngày 2/1/1864 ở Mexico, Lucía Zárate nắm giữ danh hiệu người phụ nữ thấp nhất thế giới trong suốt cuộc đời. Bà cao 67 cm. Ảnh: Wikimedia Commons.
Chào đời tại Hungary vào năm 1901 hoặc 1902, Mike và Ike Matina là cặp song sinh thấp nhất thế giới. Họ cao khoảng 70 cm và làm công việc biểu diễn để kiếm sống. Ảnh: YouTube.
Paulo Gabriel Da Silva Barros và Katyucia Lie Hoshino là cặp đôi lùn nhất thế giới. Trong khi Paulo cao 88 cm, Katyucia cao 89 cm. Paulo cầu hôn bạn gái tại một nhà hàng sushi ở Itupeva, Brazil vào tháng 8/2016. Ảnh: Guinness World Records.
Mời độc giả xem video: Sách kỷ lục thế giới Guiness kỷ niệm 70 năm ra đời. Nguồn: THĐT1.
#Người lùn nhất thế giới #Người thấp nhất trong lịch sử #Các cặp đôi lùn thế giới #Những kỷ lục về chiều cao

