Ôm thân cây suốt 72 giờ để lập kỷ lục Guinness thế giới

Một nhà hoạt động môi trường người Kenya đã phá kỷ lục Guinness thế giới với việc ôm quanh thân cây trong 72 giờ liên tục.

Nhà hoạt động môi trường Truphena Muthoni, 22 tuổi, ở Kenya, đã lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian ôm cây lâu nhất. Cô đã ôm một thân cây suốt 72 tiếng đồng hồ, vượt qua kỷ lục trước đó là 50 giờ, 2 phút và 28 giây do Frederick Boakye (Ghana) thiết lập.

Ảnh: Guinness World Records.

Trước đó, Muthoni từng nắm giữ kỷ lục khi ôm một cái cây trong 48 giờ. Kỷ lục này được cô thiết lập vào tháng 2/2025.

"Lần thử đầu tiên là một tuyên bố, một cách để kết nối nhân loại với Trái đất thông qua một hành động đơn giản, thân mật", cô Muthoni chia sẻ.

Theo nhà hoạt động môi trường Muthoni, lần thứ hai cô xác lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian ôm cây lâu nhất là một cam kết. Cô cho hay đã nhận ra rằng, thế giới cần cần sự bền bỉ, nhất quán và bằng chứng cho thấy việc chăm sóc hành tinh xanh không phải là việc nhất thời. Làm điều đó hai lần là cách cô cho thấy hành động vì khí hậu không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một trách nhiệm lâu dài.