Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Ôm thân cây suốt 72 giờ để lập kỷ lục Guinness thế giới

Một nhà hoạt động môi trường người Kenya đã phá kỷ lục Guinness thế giới với việc ôm quanh thân cây trong 72 giờ liên tục.

Tâm Anh (theo UPI)

Nhà hoạt động môi trường Truphena Muthoni, 22 tuổi, ở Kenya, đã lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian ôm cây lâu nhất. Cô đã ôm một thân cây suốt 72 tiếng đồng hồ, vượt qua kỷ lục trước đó là 50 giờ, 2 phút và 28 giây do Frederick Boakye (Ghana) thiết lập.

kyyy-1.jpg
Ảnh: Guinness World Records.

Trước đó, Muthoni từng nắm giữ kỷ lục khi ôm một cái cây trong 48 giờ. Kỷ lục này được cô thiết lập vào tháng 2/2025.

"Lần thử đầu tiên là một tuyên bố, một cách để kết nối nhân loại với Trái đất thông qua một hành động đơn giản, thân mật", cô Muthoni chia sẻ.

Theo nhà hoạt động môi trường Muthoni, lần thứ hai cô xác lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian ôm cây lâu nhất là một cam kết. Cô cho hay đã nhận ra rằng, thế giới cần cần sự bền bỉ, nhất quán và bằng chứng cho thấy việc chăm sóc hành tinh xanh không phải là việc nhất thời. Làm điều đó hai lần là cách cô cho thấy hành động vì khí hậu không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một trách nhiệm lâu dài.

Mời độc giả xem video: Sách kỷ lục thế giới Guiness kỷ niệm 70 năm ra đời. Nguồn: THĐT1.
#kỷ lục Guinness thế giới #lập kỷ lục Guinness thế giới #kỷ lục #thế giới

Bài liên quan

Giải mã

Kỷ lục Guinness về người thấp nhất thế giới qua các thời đại

Từ Chandra Bahadur Dangi đến cặp đôi Paulo và Katyucia, những kỷ lục về chiều cao thấp nhất thế giới đều gây ấn tượng mạnh.

caoo-1.jpg
Chandra Bahadur Dangi ở Nepal được biết là người đàn ông là thấp nhất thế giới. Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận ông Dangi là người đàn ông thấp nhất thế giới vào ngày 26/2/2012 với chiều cao 54,6 cm. Ảnh: Wikipedia.
caoo-2.jpg
Cô Jyoti Amge sống ở Ấn Độ sở hữu chiều cao 62,8 cm. Với chiều cao này, cô được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới. Ảnh: Wikimedia Commons.
Xem chi tiết

Giải mã

Những kỷ lục Guinness kỳ quặc nhất thế giới

Một số người trên thế giới đã lập được những kỷ lục Guinness "độc, lạ". Những kỷ lục này khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí khó tin là sự thật.

kyyy-1.jpg
Cụ ông người Mỹ Charles Osborne nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới khá "đặc biệt" là nấc cụt liên tục trong thời gian dài nhất. Trong 68 năm, ông có khoảng 60 triệu lần nấc cụt. Ảnh: Twitter/Seriously Strange.
kyyy-2.jpg
Ông Kobayashi Takeru nắm giữ giữ kỷ lục Guinness về tốc độ ăn một đĩa mỳ Ý nhanh nhất thế giới với thời gian chỉ 26,69 giây. Ảnh: terramiaristorante
Xem chi tiết

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Drone Mỹ lập kỷ lục Guinness

Drone Q12 của công ty SiFly mới lập kỷ lục Guinness cho chuyến bay lâu nhất thế giới bằng drone điện ở hạng mục trọng lượng 5 - 20 kg.

drone-my.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới