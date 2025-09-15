‘Rosé bản Việt’ gây thương nhớ với bộ ảnh đón tuổi 25

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Với mái tóc bạch kim đặc trưng và phong cách thời trang ấn tượng, hot girl Lê Huyền Diệu khiến netizen xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh sinh nhật đầy nghệ thuật.

Trầm Phương
Vừa qua, cô nàng được mệnh danh là "Rosé bản Việt" - Lê Huyền Diệu đã chia sẻ loạt hình ảnh đặc biệt nhân dịp sinh nhật tuổi 25. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện với tone màu nhẹ nhàng, trang nhã đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình đầu tiên, Lê Huyền Diệu xuất hiện với chiếc bánh sinh nhật được trang trí nến số 25 bằng vàng đồng sang trọng. Cô nàng diện áo lông màu kem kết hợp với trang sức vàng, tạo nên vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Điều đặc biệt nhất chính là mái tóc bạch kim- đặc điểm giúp cô được ví như "Rosé Việt Nam". Với làn da trắng sáng và đôi mắt to tròn biểu cảm, Huyền Diệu tỏa ra một thần thái vô cùng cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh ngọt ngào bên bánh sinh nhật, bộ ảnh còn thể hiện nhiều concept khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Từ những shot ngồi bệt với trang phục jeans năng động, đến những khoảnh khắc đầy tính nghệ thuật trong không gian studio. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, những hình ảnh cô nàng bên chiếc máy radio cổ điển hay mang headphone tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại, đồng thời khiến nhiều người liên tưởng đến một phân cảnh trong MV "Gone" của nữ idol Rosé.(Ảnh: IGNV)
Lê Huyền Diệu, sinh năm 1999, là một trong những hot girl đình đám của thế hệ Gen Z Việt Nam. Cô nàng bắt đầu được chú ý từ những bức ảnh street style với mái tóc vàng bạch kim đặc trưng được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Lý do Huyền Diệu được ví như "Rosé bản Việt" không chỉ đơn giản vì mái tóc blonde tương tự nữ idol Hàn Quốc nổi tiếng. Cô nàng còn sở hữu vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt thanh thoát với lối trang điểm tương tự nữ idol Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, phong cách thời trang của Huyền Diệu cũng mang hơi hướng "sang chảnh" giống như main vocal của BlackPink. (Ảnh: IGNV)
