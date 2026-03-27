Rời văn phòng, chàng trai 10x theo nghề thêu tay và hành trình vượt định kiến

Từng gắn bó với công việc 8 tiếng trong môi trường văn phòng, Nguyễn Nhật Khiêm (26 tuổi, quê Đắk Lắk) lựa chọn một lối đi không nhiều người dám thử: rời bỏ sự ổn định để theo đuổi nghề thêu tay – một lĩnh vực vốn thường gắn với hình ảnh nữ giới.

Quyết định ấy, với Khiêm, không phải là bốc đồng, mà là kết quả của những ngày tháng chật chội trong guồng quay công việc lặp lại.

“Làm văn phòng thì có tiền thật, nhưng không phát triển được nhiều. Đi làm về là mệt rồi, không còn năng lượng để làm gì khác. Em muốn làm cái gì đó khác mọi người, cái gì đó độc bản”, Khiêm chia sẻ.

Ban đầu, thêu tay đến với Khiêm khá tình cờ. Cậu chỉ đơn giản tìm một công việc có thể làm tại nhà, không bị bó buộc thời gian. Trong quá trình tìm hiểu các nghề thủ công như móc len, đính đá, làm tranh… Khiêm nhận ra thêu là một “ngách” ít người theo đuổi hơn.

“Handmade thì không cần nhiều vốn, nhưng cần tay nghề và có thể tự do sáng tạo. Em thấy thêu là thứ mình có thể làm khác đi”, Khiêm nói.

Thời gian đầu, đó chỉ là một lựa chọn thử nghiệm. Nhưng càng làm, Khiêm càng bị cuốn vào quá trình học hỏi và sáng tạo. Từ một công việc để “thoát khỏi văn phòng”, thêu dần trở thành con đường nghiêm túc.

Không qua trường lớp bài bản, Khiêm chủ yếu tự học, tự thử nghiệm. Theo cậu, kỹ thuật thêu không quá khó - “chỉ cần 3 đến 6 tháng là có thể nắm được” - nhưng cái khó nhất lại nằm ở sáng tạo.

“Mình phải chọn được hình phù hợp, rồi sáng tác, rồi tìm cách thể hiện. Em thấy phần sáng tạo là khó nhất. Còn kỹ thuật thì ai học đúng cách cũng làm được”, Khiêm cho biết.

Trong hành trình của mình, Khiêm nhắc đến một dấu mốc quan trọng: tác phẩm “Doctor Strange”. Đây là bức thêu giúp cậu được nhiều người biết đến hơn và cũng là bước ngoặt trong tư duy nghề.

Từ bảng màu chỉ thêu vốn hạn chế, Khiêm thử nghiệm cách tạo khối, chuyển sắc như trong hội họa. Chính sự phá cách này khiến tác phẩm của cậu gây ấn tượng, nhưng cũng không tránh khỏi tranh cãi.

“Người ta quen với kiểu thêu chỉ chuyển sáng - tối đơn giản. Em thì áp dụng kiến thức mỹ thuật vào nên nhìn rối hơn. Có người chê, nói nhìn loạn mắt, không đẹp”, Khiêm trải lòng.

Những phản hồi tiêu cực xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu, thậm chí đến từ những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Là một người có cá tính khá sắc sảo, Khiêm cũng từng muốn phản ứng lại, từng muốn "đăng bài để làm cho ra lẽ", nhưng rồi chọn cách im lặng.

“Mình cứ làm cho tốt hơn thôi. Tác phẩm sẽ trả lời”, Khiêm nói.

Không chỉ đối mặt với tranh cãi chuyên môn, Khiêm còn phải vượt qua định kiến xã hội - khi một chàng trai theo đuổi công việc thường bị gắn mác “dành cho con gái”.

“Bạn bè trêu, hàng xóm cũng nói. Nhưng em không sợ. Lúc đầu người ta trêu nhiều, sau thấy mình làm được thì họ cũng thôi”, Khiêm chia sẻ.

Có thời điểm, Khiêm từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, không phải vì định kiến giới mà vì áp lực từ những lời chê bai trong nghề. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục.

“Lúc đấy cũng trẻ, cũng nóng, nhưng em được khuyên là cứ tập trung vào chuyên môn. Sau này nhìn lại thì thấy đúng”.

Đến hiện tại đã 4 năm kể từ ngày đặt mũi thêu đầu tiên, thêu tay là công việc chính của Khiêm. Tuy nhiên, khác với công việc văn phòng đều đặn, thu nhập từ thêu không ổn định.

“Có lúc có đơn, có lúc không. Nhưng không có đơn thì em vẫn làm để học thêm, sáng tạo thêm. Vì mình thích”.

Những tác phẩm cầu kỳ của cậu có thể đạt mức giá lên đến khoảng 20 triệu đồng, tùy độ khó. Theo từng kích thước, độ phức tạp của họa tiết, mỗi sản phẩm thêu tay được nam thanh niên hoàn thiện trong 1 tuần hoặc 1 tháng. Ngoài tranh trên vải, Nhật Khiêm còn học hỏi và thử nghiệm thêu trên lá cây khô và một số chất liệu khác.

Sau nhiều năm gắn bó, thêu không chỉ là công việc mà còn thay đổi tính cách của Khiêm. Từ một người tự nhận rằng khá cá tính, có chút bốc đồng, khoảng thời gian làm bạn với từng mũi kim, sợi chỉ giúp Khiêm có thêm sự nhẫn nại, kiên trì.

“Mình phải kiên nhẫn hơn. Nóng giận là rối chỉ, rách vải, kim đâm tay. Nên buộc phải bình tĩnh”.

Không chỉ vậy, quá trình tự học và thử nghiệm cũng giúp cậu phát triển tư duy, khả năng quan sát và cách giao tiếp với người khác.

“Ngày trước em khá khép kín. Sau này thì đã cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn, cũng học được từ người khác nhiều hơn”.

Từ một người trẻ chán nản với công việc văn phòng, Nguyễn Nhật Khiêm đã chọn một con đường khác - dù không ổn định, nhiều thử thách, nhưng đủ để cậu được là chính mình.

Là một trong những người trẻ dũng cảm đi theo tiếng gọi của niềm yêu thích, thế nhưng Nhật Khiêm không cổ vũ những cú rẽ hướng đầy cảm tính. Với cậu, đam mê không phải là một canh bạc để “được ăn cả, ngã về không”, mà là hành trình cần được chuẩn bị đủ đầy, nhất là với những người không có nhiều lợi thế về mặt kinh tế.

“Nếu chưa thực sự ổn định, hãy làm tốt công việc hiện tại để tích lũy dần. Đừng bỏ ngang rồi đánh cược tương lai. Đam mê có thể nuôi từng chút một, trong chính những khoảng thời gian rảnh của mình”, Khiêm nhắn nhủ.

Trong thời gian tới, Khiêm dự định mở lòng hơn với công việc mình theo đuổi, chia sẻ lại những trải nghiệm và cách làm nghề qua các video hay những nội dung gần gũi, dễ hiểu. Thay vì lựa chọn hướng giảng dạy bài bản, cậu muốn tiếp cận theo cách tự nhiên hơn - kể lại hành trình của mình, để bất kỳ ai quan tâm cũng có thể chạm vào nghề theo cách riêng.