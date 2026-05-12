Trung Quốc đưa robot lên Mặt Trăng chuẩn bị xây căn cứ

Trung Quốc công bố robot cơ khí nặng 100kg cho sứ mệnh Chang'e-8, hoạt động như công nhân xây dựng để lắp đặt thiết bị và lập căn cứ trên Mặt Trăng.

Trung Quốc vừa thông báo sứ mệnh Chang'e-8 theo kế hoạch sẽ có sự góp mặt của một robot hoàn toàn mới, hoạt động như một công nhân xây dựng để hỗ trợ lắp ráp và vận chuyển thiết bị sau khi được triển khai.

Được phát triển bởi Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST), robot nặng khoảng 100kg và sở hữu 4 bánh xe để di chuyển qua bề mặt gồ ghề của Mặt Trăng.

Mô hình robot với 2 cánh tay cơ khí bên trong tàu Chang'E-8 đang được hoàn thiện tại Đại học KH&CN Hồng Kông.

Khác với các dòng robot rover (xe tự hành) khám phá Mặt Trăng trước đây, thiết bị mới này được trang bị một cặp cánh tay robot để cầm nắm và thao tác với các công cụ.

Điều này rất quan trọng vì hầu hết các công cụ và hệ thống hiện có cho các chương trình vũ trụ đều được thiết kế dựa trên cơ chế hoạt động của cơ thể người, cụ thể là cánh tay và bàn tay của các phi hành gia.

Do đó, thay vì phải thiết kế lại toàn bộ các công cụ này, việc chế tạo các robot có khả năng sử dụng chúng là một hướng đi hoàn toàn hợp lý.

"Chúng tôi được biết sứ mệnh Chang'e-7 nhiều khả năng sẽ chứng kiến việc hạ cánh robot hình người đầu tiên xuống Cực Nam của Mặt Trăng. Tuy nhiên, robot của chúng tôi sẽ đi đến một khu vực khác thuộc Cực Nam, đây là một vùng rất rộng lớn và chúng tôi muốn khám phá toàn bộ", Giáo sư Gao Yang của HKUST giải thích.

Theo nhóm thiết kế, thiết bị cũng được tích hợp AI để có thể hoạt động bán tự hành. Sự kết hợp giữa bánh xe rover và cánh tay robot hình người được thiết kế nhằm tận dụng tối đa ưu điểm của cả hai cơ chế khi hoạt động trên Mặt Trăng.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) được Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) chỉ định dẫn đầu dự án hợp tác quốc tế cho sứ mệnh Chang'e 8. Các nhân sự nghiên cứu chủ chốt của HKUST bao gồm GS. YU Hongyu (thứ 3 từ trái), GS. SUN Qingping (thứ 2 từ trái), GS. SHI Ling (thứ 2 từ phải) và GS. DUAN Molong (thứ 1 từ phải).

Hệ thống bánh xe sẽ đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả năng lượng vượt trội khi di chuyển qua bề mặt Mặt Trăng, trong khi các cánh tay mang lại sự khéo léo cao để thao tác với đồ vật.

Theo nhóm nghiên cứu, khi tàu đổ bộ chạm trán bề mặt Mặt Trăng, robot sẽ được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ như mang vác các thiết bị khoa học và đặt cảm biến tại các vị trí cụ thể.

Nó cũng sẽ đóng vai trò như một "người khuân vác" để lắp đặt thiết bị, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và thu thập các mẫu đất đá.

Theo đó, robot là biểu tượng cho sự thay đổi trong mục tiêu của các sứ mệnh Mặt Trăng, từ việc thuần túy quan sát và thu thập mẫu vật sang một dự án kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường.

Các sứ mệnh tương lai, chẳng hạn Chang'e-8, sẽ tiến hành thiết lập cơ sở hạ tầng giới hạn và triển khai một mạng lưới các cảm biến. Nó cũng sẽ được sử dụng làm nền tảng thử nghiệm cho việc cư trú dài hạn và công tác chuẩn bị cho các căn cứ thường trú.

Trung Quốc nhắm tới Cực Nam vì khu vực được cho là có các miệng núi lửa chứa băng. Phần này của Mặt Trăng cũng có xu hướng nhận được ánh sáng mặt trời gần như liên tục.

Hình ảnh mô phỏng của tàu thăm dò Chang'E-8. (Nguồn ảnh: CNSA)

Nếu điều này là đúng, các miệng núi lửa, cụ thể là lượng băng đá, có thể được xử lý để cung cấp nước uống cho phi hành gia, oxy để thở và đồng thời làm nguồn nguyên liệu thô để sản xuất nhiên liệu tên lửa ngay tại chỗ.

Điều này sẽ biến Cực Nam Mặt Trăng thành một nguồn tài nguyên vô cùng giá trị. Về mặt lý thuyết, các nhóm robot sau đó có thể phối hợp với nhau để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác nguồn tài nguyên này, đồng thời trực tiếp tiến hành khai khoáng.

Chúng cũng có thể được sử dụng để thực hiện các công tác bảo trì quan trọng trên các căn cứ Mặt Trăng trong tương lai.