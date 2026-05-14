Đức muốn tạo “trái tim” chung cho robot hình người

Schaeffler gây chú ý khi vừa bán linh kiện robot, vừa triển khai 1.000 robot nhân hình nhằm chuẩn hóa công nghệ cốt lõi cho ngành AI robot.

Thiên Trang (TH)
Schaeffler AG vừa tạo nên cú hích lớn tại Hannover Messe 2026 khi công bố kế hoạch cung cấp bộ truyền động robot cho Hexagon Robotics đồng thời triển khai tới 1.000 robot nhân hình AEON trong các nhà máy của mình, mở màn tham vọng tiêu chuẩn hóa “trái tim” của robot hình người trên toàn cầu.
Không chỉ đơn thuần bán linh kiện cơ khí, Schaeffler đang muốn biến các bộ truyền động khớp nối thành mô-đun tiêu chuẩn giống như hộp số hay hệ thống phanh trong ngành ô tô, từ đó giúp robot tương lai có thể dễ dàng sửa chữa, thay thế và nâng cấp với chi phí thấp hơn đáng kể.
Chiến lược đặc biệt của hãng Đức nằm ở việc biến chính hệ thống nhà máy của mình thành “phòng thí nghiệm sống”, nơi 1.000 robot AEON sẽ hoạt động liên tục để Schaeffler thu thập dữ liệu về độ bền, hiệu năng và mức độ ổn định của các bộ truyền động trong môi trường sản xuất công nghiệp thực tế.
Theo giới chuyên gia, bộ truyền động hiện chiếm gần 40% giá trị vật liệu của robot hình người và đóng vai trò như hệ cơ bắp lẫn xương khớp, quyết định khả năng vận động chính xác, linh hoạt cũng như tuổi thọ hoạt động của robot trong các dây chuyền sản xuất hiện đại.
Schaeffler đang đặt cược lớn vào việc tích hợp động cơ, bộ giảm tốc, cảm biến mã hóa và hệ thống điều khiển vào một mô-đun thống nhất để giảm sự phân mảnh kỹ thuật, qua đó hy vọng biến linh kiện của mình thành tiêu chuẩn phổ biến tương tự cách chip Intel từng thống trị thị trường máy tính cá nhân.
Tuy nhiên, tham vọng của tập đoàn Đức đang vấp phải áp lực rất lớn từ Trung Quốc khi các doanh nghiệp như Leaderdrive hay Kinco sở hữu lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ cùng khả năng sản xuất giá rẻ và mở rộng quy mô cực nhanh trong cuộc đua robot hình người toàn cầu.
Trong khi Tesla theo đuổi chiến lược tự phát triển toàn bộ robot Optimus theo mô hình “tích hợp dọc”, Schaeffler lại chọn con đường chuyên môn hóa linh kiện với mục tiêu khiến phần cứng robot dần trở thành sản phẩm phổ thông, nơi giá thành, khả năng bảo trì và độ bền sẽ quan trọng hơn các màn trình diễn công nghệ hào nhoáng.
Giới quan sát cho rằng nếu Schaeffler thành công, ngành robot hình người trong tương lai có thể vận hành giống ngành ô tô hiện đại, nơi các nhà máy chỉ cần thay thế từng mô-đun linh kiện thay vì phải đổi cả hệ thống, mở ra cuộc cạnh tranh mới giữa mô hình robot khép kín kiểu Tesla và hệ sinh thái robot tiêu chuẩn hóa do các tập đoàn công nghiệp châu Âu dẫn dắt.
