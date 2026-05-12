8 năm trong gara giúp anh em Trung Quốc thành tỷ phú

Từ một gara thử nghiệm linh kiện robot suốt 8 năm, hai anh em Trung Quốc nay sở hữu khối tài sản hơn 2 tỷ USD nhờ cơn sốt robot hình người.

Thiên Trang (TH)
Cơn sốt robot hình người đang tạo ra một thế hệ tỷ phú công nghệ mới tại China, trong đó nổi bật là hai anh em Zuo Yuyu và Zuo Jing, những người đã biến công ty linh kiện robot nhỏ bé thành “mỏ vàng” trị giá hàng tỷ USD chỉ sau vài năm bùng nổ AI toàn cầu.
Doanh nghiệp của họ mang tên Leader Harmonious Drive Systems, hay còn gọi là Leaderdrive, hiện được xem là nhà sản xuất bộ giảm tốc hài hòa lớn nhất Trung Quốc với thị phần ước tính từ 30% đến 40%, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng robot hình người hiện đại.
Nếu chip bán dẫn được ví như bộ não của robot thì bộ giảm tốc hài hòa chính là “xương khớp” quyết định khả năng vận động linh hoạt và chính xác, đồng thời cũng là công nghệ từng bị các công ty Nhật Bản thống trị suốt nhiều năm trước khi Leaderdrive phá thế độc quyền bằng chiến lược giá cạnh tranh hơn.
Theo các báo cáo thị trường, linh kiện của Leaderdrive hiện xuất hiện trong hệ sinh thái robot của nhiều công ty lớn như UBTech Robotics, Tesla và Figure AI, cho thấy vị thế ngày càng lớn của doanh nghiệp Trung Quốc trong ngành công nghiệp robot toàn cầu.
Điều đáng chú ý là hành trình của Zuo Yuyu không bắt đầu từ AI hay robot hình người mà từ những năm 2003, khi ông quyết định lao vào nghiên cứu bộ giảm tốc hài hòa dù gần như không có tài liệu kỹ thuật tham khảo và phải tự mày mò thử nghiệm trong suốt 8 năm liên tục.
Phải đến năm 2011, sản phẩm hoàn thiện đầu tiên mới ra đời và trở thành nền móng cho sự xuất hiện của Leaderdrive, trước khi công ty bùng nổ mạnh mẽ nhờ làn sóng đầu tư robot công nghiệp và robot hình người trong vài năm gần đây.
Riêng trong năm 2025, doanh thu của Leaderdrive tăng tới 47%, còn lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi lên khoảng 124 triệu nhân dân tệ, trong đó các linh kiện robot đóng góp tới 74% tổng doanh thu và giúp giá cổ phiếu công ty tăng mạnh trên sàn chứng khoán Thượng Hải.
Câu chuyện của anh em nhà Zuo đang phản ánh xu hướng mới tại Trung Quốc, nơi không chỉ các hãng sản xuất robot hoàn chỉnh mà cả những doanh nghiệp chuyên làm linh kiện cốt lõi cũng trở thành tâm điểm săn đón, biến chuỗi cung ứng robot thành “mỏ vàng” mới trong kỷ nguyên AI và tự động hóa toàn cầu.
