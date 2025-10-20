Hà Nội

Số hóa

Robot hình người của Trung Quốc có thể hoạt động trong mọi thời tiết

Deep Robotics giới thiệu mẫu robot hình người đa năng có thể chống nước và bụi theo tiêu chuẩn quốc tế và chịu nhiệt độ biến động trong khoảng -20 đến 55 độ C.

Tuệ Minh

Công ty công nghệ Deep Robotics có trụ sở ở Hàng Châu, Trung Quốc, giới thiệu robot hình người DR02, một robot công nghiệp được thiết kế để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Phần lớn robot trên thị trường gặp khó khăn khi hoạt động trong điều kiện thực tế với biến động nhiệt độ dẫn tới hạn chế ứng dụng thực tiễn. DEEP Robotics hướng tới giải quyết thách thức lớn này khi thiết kế DR02.

DR02 có tiêu chuẩn IP66, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.

Khác với những đối thủ cạnh tranh như Agibot, Unitree Robotics, và UBTech, DR02 là robot hình người đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn bảo vệ của quốc tế IP66, có thể chống bụi và mưa.

DR02 cao 175 cm và nặng khoảng 65 kg, tập trung vào vận hành bền bỉ ngoài trời, có thể hoạt động trong khoảng từ -20 đến 55 độ C, chịu độ ẩm, mưa và bụi. Robot này có tốc độ đi bộ 1,5 m/s và có thể nâng tối đa 10 kg. Các kỹ sư có thể thay đổi nhanh những bộ phận chính của nó như tay và chân để giảm thiểu thời gian bảo dưỡng khi cần.

Theo Deep Robotics, DR02 có sức mạnh tính toán 275 TOPS (tức 275 nghìn tỷ phép tính mỗi giây) và trang bị bộ cảm biến cao cấp bao gồm LiDAR, cảm biến độ sâu và camera góc rộng.

DR02 phù hợp với nhiều hoạt động ngoài trời tùy theo nhu cầu của người dùng.

Hệ thống tích hợp này cho phép robot phát hiện chướng ngại vật, tạo ra bản đồ chi tiết và chủ động điều chỉnh cử động theo thời gian thực. Kết hợp sức mạnh, độ nhanh nhẹn, khả năng nhận thức và độ bền trong môi trường, DR02 được chế tạo để triển khai trong những lĩnh vực yêu cầu cao như tuần tra an ninh, giám sát công nghiệp và hoạt động logistic.

Trước đó, Deep Robotics đạt bước tiến lớn với robot 4 chân Jueying dùng cho giám sát công nghiệp. Theo Li Chang-bo, giám đốc bán hàng tại thị trường Hàn Quốc, sản phẩm của Deep Robotics rẻ hơn trung bình 20-30% so với đối thủ với công nghệ không khác biệt nhiều.

Việc công ty ra mắt robot DR02 lấp đầy khoảng trống về hoạt động của robot hình người trong môi trường ngoài trời phức tạp, cung cấp giải pháp mới cho nhiều ngành công nghiệp như vận hành nhà máy.

Robot có khả năng 'vượt nắng thắng mưa' vừa được giới thiệu.
