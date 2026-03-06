Hà Nội

Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu robot hình người

Số hóa - Xe

Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu robot hình người

Từ Gala Tết Nguyên đán đến tham vọng IPO tỷ USD, Trung Quốc đang vượt Mỹ về tốc độ và sản lượng trong cuộc đua robot hình người toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Robot hình người Trung Quốc gây sốt khi biểu diễn kungfu tại Gala Tết Nguyên đán.
Honor chuẩn bị ra mắt robot đầu tiên tại triển lãm MWC ở Tây Ban Nha.
Chiến lược “Made in China 2025” đã đưa robot thành ngành ưu tiên quốc gia.
AI đa phương thức thúc đẩy khái niệm “AI hiện thân” trong sản xuất và đời sống.
Trung Quốc có chuỗi cung ứng mạnh, giúp sản phẩm rẻ hơn và ra mắt nhanh hơn.
Unitree xuất xưởng nhiều gấp hàng chục lần so với các đối thủ Mỹ.
Các startup như Agibot, UBTech, Galbot đang huy động vốn tỷ USD để mở rộng.
Lợi thế tốc độ sản xuất giúp Trung Quốc dẫn trước trong cuộc đua robot toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
#robot hình người #Trung Quốc #AI #sản xuất #startup

