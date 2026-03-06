Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu robot hình người

Từ Gala Tết Nguyên đán đến tham vọng IPO tỷ USD, Trung Quốc đang vượt Mỹ về tốc độ và sản lượng trong cuộc đua robot hình người toàn cầu.
Liên doanh GAC Toyota vừa chính thức khuấy động thị trường xe điện hạng sang khi mở cổng đặt hàng cho mẫu sedan thuần điện bZ7 2026 tại thị trường Trung Quốc.
Tàu khu trục HMS Duncan được Anh điều tới Cyprus để bảo vệ căn cứ, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng con tàu này gần như bất lực trước các đòn tấn công của Iran.
Tại MWC 2026, vivo giới thiệu X300 Ultra với ống kính tele 400mm thế hệ 2 hợp tác cùng ZEISS, mở ra chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/3, Nhân Mã hôm nay rất tốt, công việc sáng sủa. Cự Giải có cơ hội tốt phải nắm lấy, kiên trì sẽ có kết quả.
Mẫu xe SUV thuần điện BYD Datang dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 4/2026 trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Bắc Kinh năm nay.
Ẩn mình dưới lớp đất rừng, nấm cục (truffle) từ lâu đã được xem là một trong những nguyên liệu ẩm thực quý hiếm và đắt giá nhất thế giới.
Dù tuyên bố sống tối giản, Elon Musk vẫn âm thầm lập mạng lưới hơn 90 công ty tại Texas, trong đó ít nhất 37 phục vụ mục đích cá nhân.
Nằm bên bến cảng cổ của thành phố Bergen, Bryggen là khu phố gỗ lịch sử nổi tiếng và biểu tượng văn hóa của Na Uy.
Sở hữu gương mặt trong trẻo, nét đẹp dịu dàng, Quỳnh Kool gây mê người đối diện. Bên cạnh đó, cô ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên.
Hàng loạt bãi tập kết VLXD nhếch nhác, ô nhiễm môi trường ở Tây Tựu (Hà Nội) vẫn chưa có dấu hiệu bị dẹp bỏ, xử lý.
Samsung xác nhận Galaxy S26 Ultra chỉ dùng tấm nền 8-bit, không có 10-bit như quảng cáo, khiến người dùng lo ngại về chất lượng hiển thị và trải nghiệm.
Mẫu xe sedan điện mang tên Z7 do SAIC phát triển sở hữu kiểu dáng được cho là có nhiều điểm tương đồng với Porsche Taycan, nhưng có mức giá thấp hơn đáng kể.
Thế hệ tiếp theo của mẫu SUV Hyundai Tucson đang trong quá trình phát triển và được dự đoán sẽ có màn “lột xác” mạnh mẽ về thiết kế cả ngoại lẫn nội thất.
Nội thất của Volkswagen ID. Era 9X là sự kết hợp giữa "thẩm mỹ Đức với nét quyến rũ phương Đông", tiện nghi và sang trọng vượt tầm SUV cỡ lớn bình dân của nó.
AI được kỳ vọng giải phóng sức lao động, nhưng thực tế lại đẩy nhiều kỹ sư phần mềm vào vòng xoáy mệt mỏi và áp lực năng suất không lối thoát.
Iran thông báo một chiến thắng có tính chất “đột phá”, đó là Trung tâm chỉ huy Không quân Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy bằng tên lửa và UAV tấn công.
Tọa lạc bên hợp lưu hai con sông Aragvi và Kura linh thiêng, Mtskheta là trái tim lịch sử, tôn giáo của Georgia suốt nhiều thiên niên kỷ.
Lotus For Me phiên bản hybrid PHEV là mẫu xe đầu tiên trong loạt mẫu ôtô mới mà thương hiệu Lotus của Trung Quốc sẽ ra mắt trong năm nay tại thị trường quốc tế.
Dữ liệu mới cho thấy Trung Quốc chiếm hơn 40% bằng sáng chế 6G toàn cầu, khẳng định vị thế dẫn đầu trong định hình tiêu chuẩn viễn thông thế hệ mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy người tuổi Hợi có thể mất hết lòng tin với một người khi họ liên tục không giữ lời hứa.