Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong “vườn ươm robot” Trung Quốc huấn luyện bằng AI

Tại phòng thí nghiệm robot rộng 12.000 m² ở Wuhan, các kỹ sư trẻ đang huấn luyện robot hình người bằng AI, để tạo dữ liệu cho ngành robot tương lai.

Thiên Trang (TH)
Tại một cơ sở nghiên cứu robot rộng khoảng 12.000 m² ở Wuhan, các kỹ sư trẻ đang huấn luyện robot hình người thực hiện những công việc đời thường như lau bàn, gấp quần áo hay phục vụ đồ ăn.
Mỗi chuyển động của robot đều được camera và cảm biến ghi lại chi tiết, từ góc xoay khớp tay đến lực cầm nắm đồ vật.
Những dữ liệu này sau đó được dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo, giúp robot học cách thực hiện thao tác giống con người.
Trung tâm này thuộc Hubei Humanoid Robot Innovation Center, một phần trong mạng lưới “vườn ươm robot” do chính phủ Trung Quốc tài trợ.
Theo các kỹ sư, robot phải lặp lại cùng một động tác hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn lần trước khi có thể thực hiện chính xác trong môi trường thực tế.
Chiến lược này gắn với kế hoạch phát triển ngành robot hình người trong chương trình công nghiệp tương lai của Trung Quốc giai đoạn 2026-2030.
Trên toàn cầu, nhiều công ty công nghệ như Tesla cũng đang thử nghiệm cách huấn luyện robot bằng dữ liệu video và mô phỏng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc thu thập dữ liệu chuyển động ở quy mô lớn vẫn là thách thức lớn nhất đối với ngành robot hiện nay.
#robot #AI #Wuhan #nghiên cứu #trí tuệ nhân tạo #robot hình người

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

