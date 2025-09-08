Hà Nội

Rau mọc bờ rào xưa không ai ngó nay cả trăm nghìn/kg dân phố thích mê

Kinh doanh

Từ loại rau dại mọc bờ rào, chống đói thời chiến tranh, rau mảnh cộng trở thành đặc sản được dân phố thích mê dù giá lên tới cả trăm nghìn đồng mỗi kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rau mảnh cộng (hay còn gọi rau bìm bịp, rau xương khỉ) vốn là loại rau mọc dại khắp nơi ở làng quê Việt Nam, từ bờ rào đến bờ suối, bìa rừng. Ảnh: Lazada
Loài cây này thân nhỏ, mọc trườn, có thể cao từ 1 – 3 mét. Ảnh: Internet
Lá mảnh cộng nguyên không xẻ thùy, cuống lá ngắn, phiến lá hình mác hay thuôn dài, bề mặt lá xanh thẫm, không lông, gân nổi rõ, mép lá hơi nhún. Ảnh: Internet
Cây mảnh cộng ra hoa vào mùa xuân tới mùa hạ. Hoa rủ xuống ở ngọn, tràng hoa màu đỏ hay hồng, cao 3 – 5 cm. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Lá mảnh cộng non có thể nấu canh, lá khô có thể ướp bánh (bánh mảnh cộng). Ảnh: Internet
Trước đây, loại rau rừng này rất quen thuộc với các chiến sĩ bộ đội, được dùng thay cho một phần lương thực bị thiếu hụt để chế biến các món ăn như canh, xào, ăn sống... Ảnh: Internet
Ngày nay, rau mảnh cộng thường xuất hiện trong bữa cơm dân dã với các món canh như nấu thịt bằm, tôm hay cua, hoặc ăn kèm lẩu cá, lẩu thịt. Ảnh: Internet
Rau mảnh cộng có mùi thơm nhẹ, hơi lạ miệng lúc đầu nhưng lại dễ khiến người ăn nhớ mãi bởi vị ngọt thanh tự nhiên. Ảnh: Internet
Ngoài ra, mảnh cộng còn được phơi khô làm trà, sắc thuốc và làm bánh mảnh cộng. Ảnh: Internet
Trên thị trường, rau mảnh cộng tươi giá 40.000 - 50.000 đồng/kg, trong khi rau mảnh cộng khô có giá tới 100.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm 200.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Vào mùa (từ tháng 6 - 9), người dân đi thu hái rau bìm bịp về bán ở các chợ quê hoặc bán cho thương lái mang về thành phố. Ảnh: Internet
#rau mảnh cộng #rau dại mọc bờ rào #rau xương khỉ #rau rừng Việt Nam #giá rau mảnh cộng #rau mảnh cộng khô

