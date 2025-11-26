Hà Nội

Rặng bạch quả vàng rực ở Sa Pa góc check-in mê hoặc du khách

Du lịch

Rặng bạch quả vàng rực ở Sa Pa góc check-in mê hoặc du khách

Sa Pa mùa thu rực vàng với rặng bạch quả hút mắt, là điểm check-in lý tưởng cho du khách muốn thưởng ngoạn thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa vùng cao.

Vân Giang (Tổng hợp)
Sa Pa – vùng đất nổi tiếng với ruộng bậc thang, biển mây và văn hóa dân tộc – lại càng rực rỡ hơn vào mùa thu, khi rặng cây bạch quả (ginkgo) trong khuôn viên Cat Cat Hills Resort chuyển sang màu vàng óng. Ảnh Tuấn Nguyễn Travel
Sa Pa – vùng đất nổi tiếng với ruộng bậc thang, biển mây và văn hóa dân tộc – lại càng rực rỡ hơn vào mùa thu, khi rặng cây bạch quả (ginkgo) trong khuôn viên Cat Cat Hills Resort chuyển sang màu vàng óng. Ảnh Tuấn Nguyễn Travel
Với dáng cây thẳng tắp, tán xếp tầng và lá vàng ruộm, rặng cây trở thành điểm check-in được du khách săn đón, nhiều người ví như “góc mùa thu Hàn Quốc thu nhỏ” ngay giữa cao nguyên Tây Bắc.Ảnh langthangvietnamglt
Với dáng cây thẳng tắp, tán xếp tầng và lá vàng ruộm, rặng cây trở thành điểm check-in được du khách săn đón, nhiều người ví như “góc mùa thu Hàn Quốc thu nhỏ” ngay giữa cao nguyên Tây Bắc.Ảnh langthangvietnamglt
Rặng bạch quả nằm sát lối mòn dẫn vào Cat Cat Hills Resort, không xa trung tâm thị xã Sa Pa. Ảnh Internet
Rặng bạch quả nằm sát lối mòn dẫn vào Cat Cat Hills Resort, không xa trung tâm thị xã Sa Pa. Ảnh Internet
Vào dịp cuối thu đầu đông, lá cây ngả vàng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua tán tạo nên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp. Ảnh kequansatbautroi
Vào dịp cuối thu đầu đông, lá cây ngả vàng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua tán tạo nên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp. Ảnh kequansatbautroi
Thân cây cao, cành phân tầng đều giúp du khách dễ dàng chụp ảnh, vừa có chiều sâu vừa nổi bật nền trời xanh trong trẻo. Nhiều bạn trẻ đến đây chia sẻ cảm giác như bước vào một bức tranh mùa thu, khiến rặng bạch quả trở thành “tọa độ sống ảo” không thể bỏ qua. Ảnh langthangvietnamglt
Thân cây cao, cành phân tầng đều giúp du khách dễ dàng chụp ảnh, vừa có chiều sâu vừa nổi bật nền trời xanh trong trẻo. Nhiều bạn trẻ đến đây chia sẻ cảm giác như bước vào một bức tranh mùa thu, khiến rặng bạch quả trở thành “tọa độ sống ảo” không thể bỏ qua. Ảnh langthangvietnamglt
Để trải nghiệm trọn vẹn khung cảnh, du khách nên đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn – thời điểm ánh sáng dịu nhẹ, lá vàng tỏa sáng rực rỡ.Ảnh langthangvietnamglt
Để trải nghiệm trọn vẹn khung cảnh, du khách nên đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn – thời điểm ánh sáng dịu nhẹ, lá vàng tỏa sáng rực rỡ.Ảnh langthangvietnamglt
Du khách cũng có thể kết hợp tham quan những địa điểm nổi tiếng khác như bản Cát Cát, Thác Bạc hay chinh phục đỉnh Fansipan, tạo nên hành trình vừa thư giãn, vừa khám phá văn hóa và thiên nhiên Sa Pa. Ảnh Internet
Du khách cũng có thể kết hợp tham quan những địa điểm nổi tiếng khác như bản Cát Cát, Thác Bạc hay chinh phục đỉnh Fansipan, tạo nên hành trình vừa thư giãn, vừa khám phá văn hóa và thiên nhiên Sa Pa. Ảnh Internet
Nhiều công ty lữ hành đã đưa rặng bạch quả vào hành trình khám phá Sa Pa, giúp du khách vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa thu, vừa trải nghiệm văn hóa vùng cao. The Sinh Tour Việt Nam triển khai tour 3 ngày – 2 đêm, giá từ 1,95 triệu đồng, kết hợp tham quan Cát Cát, Fansipan và rặng bạch quả. AHV Group có tour 2 ngày – 1 đêm khởi hành từ Hà Nội, giá từ 1,45 triệu đồng, phù hợp cho du khách cuối tuần. Ảnh kequansatbautroi
Nhiều công ty lữ hành đã đưa rặng bạch quả vào hành trình khám phá Sa Pa, giúp du khách vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa thu, vừa trải nghiệm văn hóa vùng cao. The Sinh Tour Việt Nam triển khai tour 3 ngày – 2 đêm, giá từ 1,95 triệu đồng, kết hợp tham quan Cát Cát, Fansipan và rặng bạch quả. AHV Group có tour 2 ngày – 1 đêm khởi hành từ Hà Nội, giá từ 1,45 triệu đồng, phù hợp cho du khách cuối tuần. Ảnh kequansatbautroi
Hitour cung cấp tour ghép hoặc riêng, kết hợp tham quan rặng bạch quả cùng các bản làng truyền thống. Long Phú Tourist tổ chức tour 3 ngày – 2 đêm, giá từ 2,19 triệu đồng, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Sa Pa. Klook cũng giới thiệu tour trekking 3 ngày – 2 đêm kết hợp cáp treo Fansipan, đồng thời dành thời gian check-in rặng bạch quả, giá khoảng 4,05 triệu đồng. Ảnh kequansatbautroi
Hitour cung cấp tour ghép hoặc riêng, kết hợp tham quan rặng bạch quả cùng các bản làng truyền thống. Long Phú Tourist tổ chức tour 3 ngày – 2 đêm, giá từ 2,19 triệu đồng, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Sa Pa. Klook cũng giới thiệu tour trekking 3 ngày – 2 đêm kết hợp cáp treo Fansipan, đồng thời dành thời gian check-in rặng bạch quả, giá khoảng 4,05 triệu đồng. Ảnh kequansatbautroi
Khi tham quan, du khách nên tôn trọng cây cảnh, giữ gìn vệ sinh, mang giày thoải mái để dễ đi lại và xếp hàng chờ chụp ảnh khi đông khách. Nếu đi theo tour, hãy yêu cầu hướng dẫn viên sắp xếp thời gian dừng tại rặng bạch quả để không bỏ lỡ “góc vàng” mùa thu.Ảnh kequansatbautroi
Khi tham quan, du khách nên tôn trọng cây cảnh, giữ gìn vệ sinh, mang giày thoải mái để dễ đi lại và xếp hàng chờ chụp ảnh khi đông khách. Nếu đi theo tour, hãy yêu cầu hướng dẫn viên sắp xếp thời gian dừng tại rặng bạch quả để không bỏ lỡ “góc vàng” mùa thu.Ảnh kequansatbautroi
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch Sa Pa mùa thu #Rặng bạch quả vàng #Check-in mùa thu #Khám phá văn hóa vùng cao #Tour tham quan Sa Pa #Ảnh đẹp rừng bạch quả

