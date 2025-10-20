Hà Nội

Đồi cỏ hồng Mộc Châu rực sắc hút các nàng thơ tới check-in

Du lịch

Đồi cỏ hồng Mộc Châu rực sắc hút các nàng thơ tới check-in

Không cần bay tận Jeju, du khách vẫn có thể ngắm đồi cỏ hồng rực rỡ giữa cao nguyên Mộc Châu – điểm check-in lãng mạn, đẹp như tranh trong mùa thu này.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khoảng tháng 10 đến tháng 12 hằng năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, đồi cỏ hồng bản Lùn (tỉnh Sơn La) lại bừng lên sắc hồng phơn phớt, trải dài khắp triền đồi rộng hơn 3.000m². Ảnh DatQuach
Đây là giống cỏ hồng thân mảnh, đầu phủ lớp lông mịn li ti, được trồng thử nghiệm và phát triển tự nhiên tại địa phương. Khi nắng sớm chiếu lên, từng cụm cỏ ánh lên màu hồng pha tím, tạo nên khung cảnh lãng mạn tựa bức tranh. Ảnh Hà Phương
Nhiều du khách ví nơi đây chẳng khác gì “Jeju của miền Bắc” – chỉ cần diện váy trắng, đội mũ rộng vành hay cầm giỏ hoa nhỏ là đã có ngay bộ ảnh “nàng thơ giữa đồng cỏ hồng” đẹp mê mẩn. Ảnh Phan Thị Thu Thuỷ
Đồi cỏ hồng bản Lùn chỉ mới được mở cửa đón khách vài năm gần đây, nhưng nhanh chóng trở thành tọa độ được yêu thích trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Nhiều travel blogger và nhiếp ảnh gia tìm đến đây để ghi lại khung cảnh mộng mị của cao nguyên. Ảnh Phan Thị Thu Thuỷ
Giữa thảm cỏ hồng trải dài, chỉ cần diện một chiếc váy trắng hoặc áo dài cách tân, đội nón và cầm giỏ hoa nhỏ, du khách đã có thể hóa thân thành “nàng thơ giữa đồng cỏ”. Mỗi góc máy đều mang lại khung hình tự nhiên, ngọt ngào, đặc biệt khi ánh nắng buổi sớm chiếu nghiêng qua lớp sương mỏng. Ảnh DatQuach
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời điểm đẹp nhất trong ngày là từ 8h đến 10h sáng. Khi đó, nắng vừa đủ để cỏ lên màu rõ nét, lung linh mà không bị gắt. Đến quá sớm, sương mù vẫn dày đặc khiến khung cảnh nhòe đi; còn buổi chiều muộn, nắng yếu làm màu cỏ xỉn hơn. Ảnh DatQuach
Vé tham quan hiện ở mức 30.000 đồng/người, và du khách có thể thoải mái chụp ảnh, picnic nhẹ trong khu vực quy định. Ảnh Hà Phương
Sau khi check-in đồi cỏ hồng, du khách có thể kết hợp ghé rừng thông Bản Áng, thác Chiềng Khoa hay các nông trường chè nổi tiếng quanh Mộc Châu. Buổi tối, thưởng thức những món đặc sản vùng cao như bê chao, cá suối nướng, cải mèo xào tỏi, sữa chua và rượu ngô sẽ giúp chuyến đi thêm trọn vẹn. Ảnh Lương Thế Aanh
Không ồn ào hay náo nhiệt, đồi cỏ hồng bản Lùn mang đến cảm giác bình yên, thư thái. Giữa khoảng trời trong veo của cao nguyên, chỉ cần hít một hơi thật sâu, ngắm sắc hồng lan nhẹ trong nắng cũng đủ thấy lòng nhẹ nhõm. Ảnh NamLeuLong
Mộc Châu mùa này không chỉ có hoa cải, hoa dã quỳ, mà còn có một “nàng thơ” mới – đồi cỏ hồng bản Lùn. Một buổi sáng cuối tuần, chỉ cần xách balo lên, du khách đã có thể tìm thấy cả sắc màu, gió núi và cảm xúc rất riêng của mùa thu Tây Bắc. Ảnh
#Đồi cỏ hồng Mộc Châu #Du lịch cao nguyên Tây Bắc #Check-in mùa thu #Nàng thơ đồng cỏ #Khám phá bản Lùn #Ảnh đẹp đồng cỏ hồng

