Du lịch Sapa – Y Tý mùa vàng trải nghiệm độc hành nơi Tây Bắc

Du lịch

Du lịch Sapa – Y Tý mùa vàng trải nghiệm độc hành nơi Tây Bắc

Một mình rong ruổi Tây Bắc, du khách sẽ trải nghiệm trọn vẹn mùa vàng Sapa – Y Tý, nơi cảnh sắc hoang sơ, bình yên và đầy thử thách trên cung đường.

Vân Giang (Tổng hợp)
Sa Pa và Y Tý bước vào mùa lúa chín, cũng là lúc du khách tìm đến để săn khoảnh khắc đẹp nhất của ruộng bậc thang Tây Bắc. Ảnh Pham Trong Nghia
Không cần bạn đồng hành, chỉ với một chiếc xe máy, hành trình một mình vẫn đủ mang lại trải nghiệm trọn vẹn, thậm chí rất riêng tư. Ảnh Pham Trong Nghia
Sa Pa là điểm khởi đầu quen thuộc cho bất kỳ chuyến đi Tây Bắc nào. Thị trấn nhỏ, quanh năm sương mờ, nhưng vào tháng 9 lại rực rỡ bởi sắc vàng từ thung lũng Mường Hoa trải dài đến các bản làng. Ảnh Pham Trong Nghia
Trong ngày đầu tiên, hành trình gói gọn quanh Tả Van. Những quán cà phê như L.á, Demong hay Sailing đều có vị trí đẹp để phóng tầm mắt ra thửa ruộng bậc thang.
Vừa thưởng thức cà phê nóng trong tiết trời se lạnh, vừa ngắm những vạt lúa chín óng ánh dưới nắng chiều – đó là khoảnh khắc khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng lại lâu hơn.
Từ Sa Pa, du khách có thể chọn đi Y Tý theo hai hướng. Tuy nhiên, tuyến đường nối trực tiếp từ Sa Pa thường khó đi, mất hơn 4 giờ di chuyển bằng xe máy. Ảnh Pham Trong Nghia
Đường nhiều đá, lầy bùn, đòi hỏi tay lái vững vàng và sự kiên nhẫn. Bù lại, chính thử thách này khiến điểm đến trở nên xứng đáng hơn. Ảnh Pham Trong Nghia
Y Tý thuộc xã Y Tý (Lào Cai), nằm trên độ cao hơn 2.000 m. Khi đến nơi, du khách sẽ bắt gặp khung cảnh hoang sơ và bình yên, khác hẳn sự nhộn nhịp ở Sa Pa. Ảnh Pham Trong Nghia
Mùa vàng nơi đây nổi bật với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, nép mình dưới chân núi cao, lấp lánh ánh nắng. Ảnh Pham Trong Nghia
Một số điểm ở Y Tý du khách không nên bỏ lỡ gồm: View ruộng lúa quốc dân với “tấm thảm vàng” trải dài; Choảng Thèn yên bình giữa núi non hùng vĩ; và bản A Lù nổi tiếng với ruộng bậc thang uốn lượn, thu hút nhiều nhiếp ảnh gia. Ảnh Pham Trong Nghia
Đi một mình đồng nghĩa với nhiều bất tiện: khó chụp ảnh, phải tự lo phương tiện, chỗ nghỉ, lịch trình. Nhưng bù lại là sự tự do trọn vẹn, cùng những khoảnh khắc ấm áp từ nụ cười trẻ em bản địa hay sự giúp đỡ tình cờ trên đường. Lời khuyên nhỏ: nên xuất phát từ thành phố Lào Cai để lên Y Tý, cung đường dễ đi và an toàn hơn. Ảnh Pham Trong Nghia
