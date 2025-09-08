Vẻ đẹp bốn mùa đưa Sapa vào top điểm đến vùng núi hút khách hàng đầu châu Á

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách các điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hàng đầu châu Á năm 2025. Đây là hạng mục khảo sát dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở của du khách tại các thị trường châu Á, tập trung vào những điểm đến có dân số dưới 50.000 người. Trong bảng xếp hạng này, Sapa (Lào Cai, Việt Nam) bất ngờ vươn lên vị trí thứ 6 toàn châu lục, bên cạnh hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Cao nguyên Cameron (Malaysia), Khao Yai (Thái Lan) hay Puncak (Indonesia).

Đỉnh núi Fansipan. Ảnh Unsplash Vivu Vietnam

Kết quả được tổng hợp từ lượng tìm kiếm lưu trú trong giai đoạn từ 15/2 đến 15/8/2025. Ba vị trí dẫn đầu thuộc về Cao nguyên Cameron, Khao Yai và Puncak. Tiếp theo là Fujikawaguchiko (Nhật Bản), Kenting (Đài Loan, Trung Quốc), Sapa (Việt Nam), Munnar (Ấn Độ) và Pyeongchang-gun (Hàn Quốc). Việc góp mặt trong top 8 điểm đến hấp dẫn nhất châu lục đã khẳng định sức hút đặc biệt của Sapa trong mắt du khách quốc tế.

Vẻ đẹp bốn mùa quyến rũ

Là thị trấn miền núi nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ và bản làng dân tộc giàu bản sắc, Sapa từ lâu đã được ví như “nàng thơ” của vùng Tây Bắc. Theo Agoda, lượng tìm kiếm về điểm đến này tăng tới 21% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng ngày càng nhiều du khách mong muốn tìm về chốn núi rừng nguyên sơ.

Sắc đẹp ruộng bậc thang ở Sapa. Ảnh Pham Trong Nghia

Mỗi mùa trong năm, Sapa lại khoác lên mình một tấm áo mới. Mùa xuân, sắc trắng của hoa mận, hoa lê xen lẫn sắc hồng của đào rừng phủ kín triền núi. Mùa hè, thung lũng Mường Hoa sáng bừng với màu xanh biếc của mạ non, hòa cùng làn sương bảng lảng mỗi sớm mai.

Ảnh Pham Trong Nghia

Đến mùa thu, toàn bộ ruộng bậc thang rực rỡ trong sắc vàng óng ả, trở thành “thỏi nam châm” hút giới nhiếp ảnh và phượt thủ. Vào đông, thị trấn chìm trong biển mây, thậm chí đôi khi còn có tuyết rơi – hiện tượng hiếm gặp ở vùng nhiệt đới, khiến khung cảnh trở nên kỳ thú.

Trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, sức hút của Sapa còn đến từ những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông, Dao, Giáy, Tày… Những phiên chợ cuối tuần rộn rã tiếng khèn, tiếng hát, nơi phụ nữ vùng cao khoác trên mình trang phục thổ cẩm rực rỡ, đã trở thành “đặc sản tinh thần” níu chân du khách.

Vẽ sáp ong trải nghiệm văn hoá độc đáo ở Tả Van, Sapa

Ẩm thực Sapa cũng góp phần tạo dấu ấn, với những món ăn mang hương vị núi rừng như thắng cố, lợn cắp nách, cá suối nướng, hay rau cải mèo xào tỏi. Không ít du khách cho rằng, để hiểu Sapa một cách trọn vẹn, ngoài việc ngắm cảnh, trekking, còn phải thưởng thức bữa cơm ấm cúng trong ngôi nhà gỗ bản địa, nơi bếp lửa luôn đỏ rực trong tiết trời se lạnh.

Hành trình khám phá núi rừng Hoàng Liên

Sapa còn nổi tiếng là điểm trekking lý tưởng. Các cung đường chinh phục dãy Hoàng Liên Sơn, đặc biệt là đỉnh Fansipan cao 3.143 m – “nóc nhà Đông Dương” – đã trở thành biểu tượng du lịch không thể bỏ qua. Hiện nay, ngoài trải nghiệm leo núi, du khách có thể lựa chọn cáp treo Fansipan để chiêm ngưỡng toàn cảnh núi rừng hùng vĩ từ trên cao.

Hành trình khám phá núi rừng Hoàng Liên. Ảnh Pham Trong Nghĩa

Ngoài ra, những điểm dừng chân như thung lũng Mường Hoa, bản Cát Cát, bản Tả Van, Lao Chải… mang đến hành trình giao thoa giữa thiên nhiên và đời sống cộng đồng. Đây chính là những trải nghiệm “giàu bản sắc, khác biệt với nhịp sống ở các đô thị lớn” mà ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm kiếm.

Sức hút vượt ra ngoài biên giới

Việc Sapa góp mặt trong bảng xếp hạng châu Á không chỉ là sự ghi nhận về cảnh quan thiên nhiên mà còn là minh chứng cho nỗ lực quảng bá, phát triển du lịch địa phương. Trong bối cảnh xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa ngày càng phổ biến, Sapa đã chứng tỏ mình là điểm đến có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu – từ nghỉ dưỡng, khám phá đến trải nghiệm cộng đồng.

Theo Agoda, các thị trấn nhỏ và vùng núi đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến, bởi chúng mang lại không gian yên bình, tách biệt khỏi sự hối hả của đô thị. Trong dòng chảy đó, Sapa nổi lên như một điểm đến hội tụ đủ các yếu tố: cảnh quan hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, văn hóa đa dạng và dịch vụ lưu trú ngày càng hoàn thiện.