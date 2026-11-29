Trong hội làng xưa, được chọn khiêng kiệu không chỉ là niềm vinh dự mà còn đi kèm với trách nhiệm và những quy tắc nghiêm ngặt.

Đám rước là một trong những nghi thức quan trọng nhất của hội làng Bắc Bộ. Kiệu thường dùng để rước bài vị, long ngai hoặc tượng Thành hoàng từ đình đến đền, miếu và ngược lại. Vì được xem là phương tiện cung nghinh thần linh, người tham gia khiêng kiệu phải tuân theo những quy định riêng, từ cách tuyển chọn, trang phục đến từng bước di chuyển.

Trước hết, không phải ai cũng có thể trở thành người khiêng kiệu. Ở nhiều làng, những người này được tuyển chọn trong hàng trai tráng, phải có sức khỏe, nhanh nhẹn và tác phong nghiêm túc. Một số nơi còn coi trọng tiêu chuẩn gia đình, tư cách và sự trong sạch của người tham gia nghi lễ. Theo ghi chép trong Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, những người dự việc rước kiệu phải là trai khiết, mặc quần áo mới, chỉnh tề trước khi vào cuộc. Đặc biệt, ở một số nơi, kiệu rước thần ông do nam giới đảm nhiệm, còn kiệu rước thần bà lại dành cho nữ giới.

Nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Với những chiếc kiệu bát cống, đội khiêng thường có tám người, tương ứng với cấu tạo bộ đòn kiệu. Ngoài ra còn có người dự bị để thay vai khi cần thiết. Đây là việc quan trọng bởi đoàn rước có thể phải di chuyển trên quãng đường dài, qua những đoạn đường hẹp, dốc hoặc đông người. Người khiêng phải phối hợp nhịp nhàng, giữ cho kiệu cân bằng, tránh nghiêng lệch và không tự ý thay đổi tốc độ.

Đáng chú ý, việc điều khiển kiệu không hoàn toàn dựa vào sức lực mà còn có những tín hiệu riêng. Người cầm trống khẩu hoặc người cai kiệu giữ vai trò chỉ huy, dùng tiếng trống để báo hiệu lúc nâng kiệu, đổi vai, dừng lại hay tiếp tục hành trình. Trong một số nghi lễ, người khiêng phải thực hiện những động tác nâng, hạ hoặc xoay kiệu theo hiệu lệnh đã thống nhất. Chỉ cần một người làm sai nhịp, cả đội có thể mất thăng bằng.

Rước kiệu về Đền Hùng là nghi thức truyền thống nhằm tri ân công đức các Vua Hùng. Ảnh: Thùy Linh/ Báo Quân đội Nhân dân

Người khiêng kiệu cũng phải chú ý đến phong thái. Họ không được tùy tiện đùa nghịch, chen lấn hay làm những động tác thiếu trang nghiêm trước kiệu thánh. Khi đi qua những đoạn đường khó, cả đội phải phối hợp để giữ kiệu ổn định. Một số hội làng còn có những màn kiệu quay, kiệu chạy đầy kịch tính, nhưng đó là động tác được thực hiện theo lệ riêng, không phải sự tùy hứng của người khiêng.

Những quy tắc ấy cho thấy rước kiệu không đơn thuần là hoạt động mang tính trình diễn. Đó là nghi lễ đòi hỏi kỷ luật tập thể, sự phối hợp và ý thức cộng đồng. Được đứng dưới chân kiệu, vì thế, từng là niềm tự hào của nhiều người dân làng quê.