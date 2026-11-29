Nhắc đến Hội An, người ta thường nghĩ ngay đến những mái nhà cổ vàng óng, những con phố nhỏ lung linh đèn lồng và dòng sông Hoài thơ mộng. Nhưng giữa không gian kiến trúc ấy, Chùa Cầu lại nổi bật bởi một thiết kế hiếm gặp: một cây cầu có mái che, bên trên gắn liền với một ngôi miếu nhỏ dành cho việc thờ tự. Sự kết hợp giữa công trình giao thông và kiến trúc tín ngưỡng này không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh cả lịch sử giao thương lẫn đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân Hội An từ nhiều thế kỷ trước.

Chùa Cầu còn có tên gọi là cầu Nhật Bản, Lai Viễn Kiều hoặc cầu Ngói. Công trình bắc qua một lạch nước nhỏ, nối hai tuyến phố Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai trong khu phố cổ. Theo nhiều nhà nghiên cứu, cây cầu được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVI hoặc đầu thế kỷ XVII, gắn với sự phát triển của cộng đồng thương nhân Nhật Bản tại Hội An. Khi ấy, nơi đây là một thương cảng quốc tế sầm uất, thu hút thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan và nhiều quốc gia khác đến buôn bán.

Việc xây dựng cầu có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động giao thương, giúp cư dân và thương nhân đi lại thuận tiện giữa các khu phố nằm hai bên lạch nước. Cây cầu ban đầu được cho là chỉ có chức năng giao thông. Phần miếu thờ được bổ sung về sau, tạo nên diện mạo độc đáo mà chúng ta thấy ngày nay.

Theo những tư liệu lịch sử và nghiên cứu di sản tại Hội An, khoảng năm 1653, cộng đồng người Minh Hương đã tiếp quản, tu sửa cầu và xây dựng thêm một gian miếu nhỏ ở phía Bắc cầu. Đây là nơi thờ Bắc Đế Trấn Vũ, còn gọi là Huyền Thiên Đại Đế, một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng Đạo giáo của người Hoa.

Ngôi miếu giữa Chùa Cầu Hội An. Ảnh: Quốc Lê.

Điều đáng chú ý là Bắc Đế Trấn Vũ không phải một vị thần được thờ ngẫu nhiên. Trong quan niệm phương Đông, vị thần này cai quản phương Bắc, gắn với hành Thủy trong thuyết ngũ hành và có quyền năng trấn trị sông nước, diệt trừ thủy quái. Đối với một thương cảng nằm ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn như Hội An, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ và biến động thủy văn, việc thờ vị thần có khả năng bảo hộ trước tai họa sông nước mang ý nghĩa đặc biệt.

Như vậy, ngôi miếu nhỏ giữa cây cầu không đơn thuần là một công trình trang trí. Nó thể hiện mong muốn của cộng đồng cư dân về sự bình an, thuận lợi trong cuộc sống và hoạt động buôn bán. Người đi qua cầu không chỉ sử dụng một lối giao thông mà còn đi qua một không gian linh thiêng, nơi con người gửi gắm niềm tin vào sự che chở của thần linh.

Một lớp truyền thuyết dân gian khác còn khiến Chùa Cầu trở nên kỳ bí hơn. Theo câu chuyện được lưu truyền ở Hội An, cây cầu được xây dựng với ý nghĩa trấn yểm một loài thủy quái khổng lồ tên là Cù. Sinh vật này được hình dung có đầu ở Ấn Độ, đuôi ở Nhật Bản và phần lưng nằm dưới vùng đất Hội An. Mỗi khi Cù cựa mình, động đất, lũ lụt và những tai họa khác có thể xảy ra. Người xưa tin rằng cây cầu giống như một thanh kiếm cắm xuống lưng thủy quái, ngăn nó gây họa cho cư dân. Việc dựng thêm miếu thờ Bắc Đế Trấn Vũ được xem như một cách củng cố sức mạnh tâm linh để trấn áp thủy quái.

Dĩ nhiên, đây là cách giải thích thuộc về tín ngưỡng dân gian, không phải sự kiện lịch sử đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, truyền thuyết cho thấy người Hội An xưa đã hình dung những hiểm họa thiên nhiên thông qua thế giới thần thoại như thế nào. Trong điều kiện khoa học thủy văn còn hạn chế, việc cầu thần linh bảo hộ trước lũ lụt là một phần quan trọng của đời sống tinh thần cộng đồng.

Một chi tiết thú vị khác nằm ở tên gọi Chùa Cầu. Thực chất, công trình này không hoàn toàn là một ngôi chùa Phật giáo như nhiều du khách vẫn nghĩ. Gian thờ chính là một ngôi miếu thờ Bắc Đế Trấn Vũ. Người dân địa phương quen gọi những công trình tín ngưỡng như vậy là chùa, từ đó hình thành tên gọi Chùa Cầu. Sự khác biệt giữa tên gọi dân gian và chức năng thờ tự thực tế càng làm tăng thêm nét đặc biệt của di tích.

Di tích Chùa Cầu Hội An - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Năm 1719, khi chúa Nguyễn Phúc Chu đến Hội An, ông đã ban cho cây cầu ba chữ Hán Lai Viễn Kiều, nghĩa là cầu đón khách phương xa. Tấm biển mang tên này trở thành một dấu ấn lịch sử quan trọng, phản ánh vai trò của Hội An như một đô thị giao thương quốc tế. Tên gọi ấy cũng gợi nhắc tinh thần cởi mở của một thương cảng từng đón tiếp thương nhân từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Về kiến trúc, Chùa Cầu có kết cấu đặc biệt với phần cầu và gian miếu kết hợp thành một tổng thể gần giống hình chữ Đinh. Cây cầu mang kiểu kiến trúc thượng gia hạ kiều, nghĩa là trên là nhà, dưới là cầu. Bộ khung gỗ, mái ngói âm dương và những chi tiết trang trí truyền thống tạo nên vẻ cổ kính, hài hòa với cảnh quan phố Hội. Đây cũng là một ví dụ tiêu biểu về sự giao thoa văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và Trung Hoa trong lịch sử Hội An.

Trải qua nhiều thế kỷ, Chùa Cầu đã được tu bổ nhiều lần để chống lại tác động của thời gian, khí hậu và lũ lụt. Dù kiến trúc hiện tại mang dấu ấn của nhiều giai đoạn trùng tu, công trình vẫn giữ được giá trị đặc biệt trong đời sống văn hóa địa phương. Năm 1999, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, trong đó Chùa Cầu là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất.

Ngày nay, ngôi miếu nhỏ nằm trên cây cầu không chỉ là một điểm thờ tự mà còn là chứng tích của lịch sử giao lưu văn hóa và tín ngưỡng. Đằng sau kiến trúc tưởng chừng kỳ lạ ấy là câu chuyện về những thương nhân xa xứ, những cộng đồng cư dân cùng chung sống và khát vọng bình an trước thiên nhiên. Có lẽ chính sự kết hợp giữa công năng đời thường, kiến trúc độc đáo và niềm tin tâm linh đã khiến Chùa Cầu trở thành một trong những di sản đặc sắc nhất của Hội An.