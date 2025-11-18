Quy mô dự án nhà ở xã hội khiến hàng trăm người xuyên đêm chờ nộp hồ sơ

Ngày 17/11, chủ đầu tư mới nhận hồ sơ mua dự án nhà ở xã hội (NOXH) CT3 Kim Chung, nhưng từ 20h ngày 16/11, hàng trăm khách hàng đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao xã Thiên Lộc (địa điểm tiếp nhận hồ sơ) để chờ lấy số nộp hồ sơ mua, thuê mua. Càng về khuya, số người đến Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao xã Thiên Lộc ngày càng đông.

Người dân có mặt lúc 22h ngày 16/11 để nộp hồ sơ mua NOXH CT3 Kim Chung. Ảnh: Nguyễn Huyền/Tiền phong

Tòa nhà CT3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội). Dự án do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 35.759,6 m2, trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000 m2; diện tích ô đất CT4 là 11.759 m2. Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 tầng đến 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 gồm 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.

Tổng số căn hộ của dự án là 1.588 căn (CT3 có 1.104 căn; CT4 có 484 căn). Trong đó, 892 căn hộ nhà ở xã hội để bán; 300 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua; 268 căn hộ bán thương mại.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Ảnh: Internet

Các căn hộ nhà ở xã hội mở bán, cho thuê và thuê mua đợt 1 gồm 929 căn, trong đó căn hộ để bán có diện tích từ 58,9 - 64m2; căn hộ cho thuê từ 49,5 - 59,24m2; căn hộ thuê mua từ 58,9 - 59m2.

Được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư Singapore, mỗi căn hộ tại CT3 Kim Chung có thiết kế tối ưu hóa công năng và đón sáng tự nhiên tối đa.

Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ gồm khu vui chơi trẻ em, mảng xanh cảnh quan, nhà sinh hoạt cộng đồng, tiểu cảnh và đài phun nước...

Giá bán căn hộ NOXH là 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì); Giá cho thuê là: 91.700 đồng/m2/tháng; Giá thuê mua căn hộ NOXH là: 312.860 đồng/m2/tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 17/11/2025 đến ngày 3/1/2026 (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Theo thông báo, mỗi ngày Liên danh chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận 50 bộ hồ sơ. Trường hợp hoàn thành tiếp nhận 50 bộ hồ sơ mà vẫn còn thời gian làm việc chủ đầu tư sẽ thu bổ sung để hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu.