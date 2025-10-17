Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 5 dự án nhà ở xã hội đang và sắp mở bán tại Hà Nội

Bất động sản

[INFOGRAPHIC] 5 dự án nhà ở xã hội đang và sắp mở bán tại Hà Nội

Từ nay tới cuối năm 2025, Hà Nội có 5 dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua.

du-an-nha-o-xa-hoi.jpg
#Dự án nhà ở xã hội Hà Nội #Chương trình mở bán nhà xã hội #Đăng ký mua và thuê nhà #Phát triển nhà ở xã hội đến 2025 #Thông tin dự án nhà ở xã hội

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới