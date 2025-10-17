[INFOGRAPHIC] 5 dự án nhà ở xã hội đang và sắp mở bán tại Hà Nội

Từ nay tới cuối năm 2025, Hà Nội có 5 dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua.
Người phụ nữ này đã nhờ người thân làm đơn tố giác đến cơ quan công an về việc bị chồng cũ đánh, gây thương tích.
Căn hộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Hà Nội thiết kế sang trọng,hiện đại với tông màu đen trắng chủ đạo.
Biệt thự nhà chồng MC Mai Ngọc ở Bắc Ninh có diện tích rộng, thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu với nhiều họa tiết cầu kỳ.
Khi chọn mua hoặc xây nhà ở, nên xem xét kỹ lưỡng vị trí, hình dáng và hướng nhà để tránh những lỗi phong thủy có thể ảnh hưởng đến gia chủ.
Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ đưa 53 lô đất ở tại xã Lương Bằng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 11 triệu đồng/m2.
Bốn cặp bạn thân cùng nhau góp tiền xây dựng 'thị trấn nhỏ' để cùng nhau tận hưởng tuổi nghỉ hưu.
Ngôi nhà có 32 phòng ngủ, hầm rượu rộng lớn, hồ bơi bên hồ và khu vườn ngoạn mục như chốn "bồng lai tiên cảnh".
Biệt thự được bao quanh bởi ruộng lúa và núi non, mở tầm nhìn toàn cảnh ra thiên nhiên hoang sơ vùng phía đông của hòn đảo.
Đầu tháng 11, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 42 lô đất ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, khởi điểm thấp nhất từ 6 triệu đồng/m2.
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, không ít đại gia Việt khiến dư luận xuýt xoa vì sở hữu những căn biệt thự sang trọng, thậm chí đồ sộ chẳng kém cung điện.
Ngôi nhà gỗ 5 tầng nằm ở một nơi hẻo lánh, dưới vách đá của hẻm núi, xung quanh là núi non trùng điệp, trong vòng vài cây số không có người ở.
Ngôi nhà nhỏ mang đến giải pháp giản dị nhưng hiệu quả cho nhà ở vùng thường xuyên ngập lụt.
Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 23 thửa đất ở phường Phố Hiến ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 7,5 triệu đồng/m2.
Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của gia chủ rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, phải tự đào giếng lấy nước sinh hoạt.
Cả khuôn viên biệt thự của vợ chồng Chi Bảo được thiết kế sang trọng, tạo cảm giác như đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng.
Penthouse của Ngân 98 có diện tích rộng, thiết kế hiện đại với nhiều điểm nhấn độc đáo và tông màu trầm chủ đạo.
Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở xã Vạn Xuân, khởi điểm thấp nhất từ 1,7 triệu đồng/m2.
Căn bếp trong biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp với tông đen - xám chủ đạo.
UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phúc Tín (có trụ sở tại Hà Nội) thuê đất tại địa chỉ số 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.
Ngôi nhà thu hút sự chú ý của nhiều người bởi thiết kế độc đáo khi không có tường ngoài, gần như “trong suốt”.
Theo quan niệm phong thủy Á Đông, chọn cây trồng sân nhà không chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ mà còn nên xem xét ý nghĩa phong thủy để thu hút vận may và tài lộc.