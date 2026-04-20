Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của kỳ họp sẽ được bắt đầu từ ngày 20/4 và dự kiến kéo dài đến 23/4.

Trong ngày đầu (20/4), Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 02 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Buổi chiều 20/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu sắp xếp thôn, tổ dân phố trong quý II

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, hoàn thành trong quý II.

Sáng 17/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ba cơ quan thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn; đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 vấn đề cấp bách trong công cuộc phát triển

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương,

Thưa các đồng chí đảng viên, cán bộ, đồng bào cả nước.

Ý kiến tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Những ý kiến tâm huyết góp ý vào nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 12/4, tiếp tục chương trình làm việc, đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ bảy khóa X tiếp tục thảo luận vào nội dung Tờ trình dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.