Quế Anh cùng 4 á hậu tung ảnh táo bạo trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Giải trí

Tối nay (ngày 14/9), Quế Anh cùng Hạnh Nguyên, Thu Hiền, Bích Tuyền và Ánh Vương sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tối ngày 14/9 khi chung kết cuộc thi năm nay diễn ra. Ảnh: FB Quế Anh.
Trước giờ G, Quế Anh tung bộ ảnh mới. Nàng hậu khoe nhan sắc lộng lẫy, sắc sảo với váy bó sát cúp ngực. Ảnh: FB Quế Anh.
Quế Anh cho biết, thời khắc quan trọng đã đến gần và sẵn sàng đến với đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Quế Anh.
Ít ngày qua, nàng tập luyện cho màn xuất hiện trong chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Quế Anh.
Trong chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Quế Anh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Ảnh: FB Quế Anh.
Hạnh Nguyên là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, cô cũng tung bộ ảnh gợi cảm. Ảnh: FB Hạnh Nguyên.
Hạnh Nguyên sẽ diện trang phục của NTK Nguyễn Minh Tuấn cho khoảnh khắc final walk. Ảnh: FB Hạnh Nguyên.
Thu Hiền là Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2024. Cô chia sẻ: "Chặng cuối đã đến gần, tôi sẽ để mỗi bước chân trong final walk là một lời tri ân của mình". Ảnh: FB Thu Hiền.
Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024 Bích Tuyền diện thiết kế của Huỳnh Bảo Toàn và Phạm Sĩ Toàn cho khoảnh khắc final walk. Ảnh: FB Lâm Bích Tuyền.
Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 Ánh Vương vừa bồi hồi vừa xúc động, nhớ lại từng khoảnh khắc của suốt một năm qua. Cô không buồn khi kết thúc nhiệm kỳ vì tin đây là hành trình mà ai cũng cần đi qua. Ảnh: FB Ánh Vương.
Thu Cúc (tổng hợp)
