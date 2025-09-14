Hà Nội

Ai sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2025?

Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Lily Chen, Đinh Y Quyên, Nguyễn Thị Yến Nhi... sẽ làm nên chuyện trong chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lily Chen được nhiều khán giả đặt kỳ vọng làm nên chuyện trong chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Người đẹp sinh năm 1995 sắc sảo, quyến rũ. Trước khi thi hoa hậu, Lily Chen làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Ảnh: FB Lily Chen.
Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, Lily Chen cho biết, việc được dự đoán nằm trong top 5, top 10 là động lực quý giá nhất ngay khi thời điểm chung kết đang tới gần. Ảnh: FB Lily Chen.
Đinh Y Quyên cao 1m72, có số đo ba vòng gợi cảm. Cô lọt top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do ban giám khảo lựa chọn trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Đinh Y Quyên.
Theo Bóng Đá Plus, trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2025, Y Quyên đoạt giải hoa khôi của trường Đại học Y Tây Nguyên năm 2016. Ảnh: FB Đinh Y Quyên.
Y Quyên ghi danh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, vượt qua vòng sơ khảo nhưng sau đó rút lui vì ưu tiên việc học. Ảnh: FB Đinh Y Quyên.
Nguyễn Thị Yến Nhi lọt top 5 Người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2025 do ban giám khảo bình chọn. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi sinh năm 2000, từng lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2024. Nhiều người đặt kỳ vọng cô sẽ bứt phá trong chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.
Lê Thị Thu Trà lọt top 5 Người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2025 do ban giám khảo bình chọn. Thu Trà chia sẻ trên trang cá nhân, cô từng vào top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Ảnh: FB Lê Thị Thu Trà.
Nguyễn Hồng Ngân lọt top 5 Người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2025 do ban giám khảo bình chọn. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm. Ảnh: FB Hồng Ngân.
Mlô H Senaivi đang được đánh giá cao ở Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Mlô H Senaivi.
Trước đó, ở Miss Cosmo Vietnam 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Mlô H Senaivi từng vào top 5 Người đẹp bản lĩnh, top 10 Thí sinh có hình thể đẹp nhất. Ảnh: FB Mlô H Senaivi.
Với 1 triệu lượt bình chọn, Bùi Thị Uyên Phương tạm dẫn đầu giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất ở Miss Grand Vietnam 2025. Ban tổ chức cho biết, thí sinh chiến thắng giải này sẽ vào top 10 chung cuộc. Ảnh: FB Uyên Phương.
