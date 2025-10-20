Hà Nội

Quế Anh cảm ơn mẹ ruột, 'bà trùm hoa hậu' Kim Dung ngày 20/10

Giải trí

Quế Anh cảm ơn mẹ ruột, 'bà trùm hoa hậu' Kim Dung ngày 20/10

Hoa hậu Quế Anh gửi lời cảm ơn đến mẹ ruột và bà Phạm Kim Dung. Đối với nàng hậu, cả hai là những người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Quế Anh cho biết, mẹ ruột (trong ảnh) và ‘bà trùm hoa hậu’ Kim Dung là những người phụ nữ tuyệt vời nhất của cô. Ảnh: FB Quế Anh.
"Cảm ơn mẹ Hiền và chị Dung - những người đã luôn ở bên, là điểm tựa và là nguồn động lực lớn nhất để con có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Yêu thương và trân trọng thật nhiều ạ’, Quế Anh viết nhân dịp ngày 20/10. Ảnh: FB Quế Anh.
Thu Ngân - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ ruột và bà Kim Dung dịp 20/10. “Thu Ngân xin được gửi lời chúc đặc biệt đến mẹ - người đã nuôi nấng, bảo bọc và luôn là điểm tựa cho con trong mọi chặng hành trình của cuộc đời”, nàng hậu viết. Ảnh: FB Thu Ngân.
Thu Ngân dành lời ngọt ngào cho bà Kim Dung: “Em xin cảm ơn chị Phạm Kim Dung- người chị đã truyền rất nhiều niềm cảm hứng cho em đặc biệt là sự mạnh mẽ ở chị, giúp em vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tốt hơn mỗi ngày”. Ảnh: FB Thu Ngân.
Á vương Thế giới 2024 Phạm Tuấn Ngọc cho biết, anh muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến mẹ cùng những người phụ nữ thân yêu trong gia đình luôn ở phía sau, là nguồn động lực lớn lao trong mọi hành trình của anh. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.
Tuấn Ngọc khoe loạt ảnh bên mẹ đẻ. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.
Á vương Thế giới 2024 còn gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Kim Dung. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.
Bà Phạm Kim Dung luôn tin tưởng, đồng hành và nâng đỡ Phạm Tuấn Ngọc trong suốt chặng đường trưởng thành. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.
Á vương Đinh Ta Bi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ ruột và các chị luôn dành trọn yêu thương, niềm tin và là nguồn động lực để anh cố gắng mỗi ngày. Ảnh: FB Ta Bi.
Ta Bi là em trai của Á hậu Đinh Y Quyên. Ảnh: FB Ta Bi.
Ta Bi còn gửi lời cảm ơn đến bà Phạm Kim Dung. “Chị là người truyền cảm hứng, dẫn dắt và luôn đồng hành cùng Ta Bi trên hành trình trưởng thành”, Ta Bi viết. Ảnh: FB Ta Bi.
