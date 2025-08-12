Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quế Anh ra sao sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024?

Giải trí

Quế Anh ra sao sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024?

Võ Lê Quế Anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống sau khi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2024. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Tháng 8/2024, Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam. Cô có hai tháng để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2024. Ảnh: FB Quế Anh.
Tháng 8/2024, Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam. Cô có hai tháng để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2024. Ảnh: FB Quế Anh.
Chia sẻ trên Dân Việt, Quế Anh cho biết, cô luyện tập thể hình, trau dồi kiến thức, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ. Ảnh: FB Quế Anh.
Chia sẻ trên Dân Việt, Quế Anh cho biết, cô luyện tập thể hình, trau dồi kiến thức, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ. Ảnh: FB Quế Anh.
Quế Anh đạt một số thành tích trước chung kết Miss Grand International 2024 như top 15 phần thi Grand Voice Award, top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn, top 10 Trang phục dân tộc. Ảnh: Miss Grand International.
Quế Anh đạt một số thành tích trước chung kết Miss Grand International 2024 như top 15 phần thi Grand Voice Award, top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn, top 10 Trang phục dân tộc. Ảnh: Miss Grand International.
Trong chung kết chung kết Miss Grand International 2024, đại diện Việt Nam không lọt top 20. Ảnh: FB Quế Anh.
Trong chung kết chung kết Miss Grand International 2024, đại diện Việt Nam không lọt top 20. Ảnh: FB Quế Anh.
Sau Miss Grand International 2024, Quế Anh tham gia nhiều sự kiện, chương trình thời trang. Ảnh: FB Quế Anh.
Sau Miss Grand International 2024, Quế Anh tham gia nhiều sự kiện, chương trình thời trang. Ảnh: FB Quế Anh.
Tháng 1/2025, phía Quế Anh lên tiếng trước sự việc người đẹp bị cắt ghép ảnh mũm mĩm, đi hút mỡ bụng. Ảnh: Saostar.
Tháng 1/2025, phía Quế Anh lên tiếng trước sự việc người đẹp bị cắt ghép ảnh mũm mĩm, đi hút mỡ bụng. Ảnh: Saostar.
Cụ thể, công ty quản lý của Quế Anh yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chấm dứt hành vi đăng tải, chia sẻ, sử dụng hình ảnh sai sự thật. Ảnh: FB Quế Anh.
Cụ thể, công ty quản lý của Quế Anh yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chấm dứt hành vi đăng tải, chia sẻ, sử dụng hình ảnh sai sự thật. Ảnh: FB Quế Anh.
Quế Anh thăng hạng nhan sắc sau 1 năm đoạt vương miện Miss Grand Vietnam 2024. Ảnh: FB Quế Anh.
Quế Anh thăng hạng nhan sắc sau 1 năm đoạt vương miện Miss Grand Vietnam 2024. Ảnh: FB Quế Anh.
Nàng hậu khoe vóc dáng hồ cát với váy bó sát. Ảnh: FB Quế Anh.
Nàng hậu khoe vóc dáng hồ cát với váy bó sát. Ảnh: FB Quế Anh.
Quế Anh đang đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2025. Cô nhắn nhủ các thí sinh: "Tôi mong rằng các bạn sẽ tự tin và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đừng ngần ngại tạo nên những dấu ấn đáng nhớ cho hành trình trưởng thành của mình". Ảnh: FB Quế Anh.
Quế Anh đang đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2025. Cô nhắn nhủ các thí sinh: "Tôi mong rằng các bạn sẽ tự tin và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đừng ngần ngại tạo nên những dấu ấn đáng nhớ cho hành trình trưởng thành của mình". Ảnh: FB Quế Anh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Quế Anh #Võ Lê Quế Anh #Hoa hậu Quế Anh #Miss Grand Vietnam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT